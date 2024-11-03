Mardinli yaşlı kadın 76 yaşında ehliyet sahibi oldu!

Evrakları bize gelince, teyzemizi de yaşını da görünce, bu yaşta yaşama sevincini ve başarısını görüp gururlandık. Teyzemizi yerinde görmek, sertifikasını, belgesini vermek için yanına geldik. Özellikle teyzemizin bu yaşta bu özgüvenle bu başarıyla bu süreci tamamlaması, diğer yaşlılarımız için de bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum.