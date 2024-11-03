Mardinli yaşlı kadın 76 yaşında ehliyet sahibi oldu!
Mardin'in Derik ilçesinde Müzeyyen Ektiren (76), yaşadığı mezradan ilçe merkezine gelebilmek için kursa gidip, otomobil kullanmayı öğrendi. Ektiren, “Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Artık arabamla ilçeye gelip işlerimi halledip gelebileceğim. Herkese tavsiyem çalışsınlar, çabalasınlar, ehliyetlerini alsınlar. Sadece araba kullanmak değil, hangi işi yaparsa yapsınlar, gayretle çalışan başarır” diyerek tavsiyelerde bulundu.
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)
• 03 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)
• 03 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: