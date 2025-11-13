Mardin turizmde zirve yaptı! 3,5 milyon ziyaretçi, 950 bin konaklama

4

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin de kentin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirten Gürgör, “Kente çekilen diziler, filmler ciddi bir tanıtım sağladı. Yakın zamanda Kültür Yolu Festivali de yapıldı. Sizin aracılığınızla da Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 1 milyon 200 bin konaklama ile beraber 5 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Yılın ilk 10 ayında geçen yılın rekorunu kırmış bulunuyoruz. 10 ayda 950 bin konaklamamız mevcut, yıl sonuna kadar 1 milyon 200 bini geçmiş olacağız. Mardin, kültür ve inanç turizmi yapan Türkiye’de ve bölgede nadir illerden bir tanesi. O açıdan bizler çok mutluyuz. Mardin turizmini 12 aya yaydığımız için de çok gururluyuz. Elimizdeki verilere göre, 10 ayda 950 bin konaklama var ve 3,5 milyon da giriş çıkışımız var” diye konuştu.