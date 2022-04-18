• 18 Nisan 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
Marcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek
Gelecek sezon takımın başında kalacakmış gibi hareket eden ve kadro mühendisliği konusunda kıl kırk yaran İsmail Kartal'ın transfer raporu ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın 23 yaşındaki sol beke kancayı taktığı öğrenilirken, Ali Koç'un İspanyol yıldız için girişimlere başladığı belirtildi.
• 18 Nisan 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
1
Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor..
3
Teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kanarya, dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etme peşinde....
4
6
7
9
10
12
13
15