Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayMarcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek
HaberlerGalatasaray Haberleri Marcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek
• 18 Nisan 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:

Marcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek

Gelecek sezon takımın başında kalacakmış gibi hareket eden ve kadro mühendisliği konusunda kıl kırk yaran İsmail Kartal'ın transfer raporu ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın 23 yaşındaki sol beke kancayı taktığı öğrenilirken, Ali Koç'un İspanyol yıldız için girişimlere başladığı belirtildi.

• 18 Nisan 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor..

2Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Sarı-lacivertliler Devler Ligi klasında bir kadro kurmayı planlarken, yeni sezon kamp dönemi öncesi transferleri tamamlamak istiyor..

3Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kanarya, dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etme peşinde....

4Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Fakat İsmail Kartal'ın gösterdiği performans ve oyuncularla kurduğu ikili ilişkiler sonrası yönetimin ne karar vereceği de merak konusu....

5Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 9 aylık bilançosunu açıklayan F.Bahçe, 133 milyon TL zarar beyanında bulundu..

6Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, yönetim hem transferlere kaynak oluşturmak hem de yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti..

7Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek Jose Sosa ile devam edilmemesi beklenirken; 1 yıl mukavelesi kalacak Lemos, Samatta, Max Meyer ve Filip Novak'ın da takımdan ayrılabileceği kaydedildi..

8Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek Jose Sosa ile devam edilmemesi beklenirken; 1 yıl mukavelesi kalacak Lemos, Samatta, Max Meyer ve Filip Novak'ın da takımdan ayrılabileceği kaydedildi..

9Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

F.Bahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, özellikle sol bek bölgesindeki eksiklik giderilmek isteniyor..

10Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Novak'tan istediği katkıyı alamayan Kanarya, burada Szalai ve Ferdi'ya şans vermişti. Sarı-lacivertliler buraya orijinal bir bek takviyesi yapmak isterken aradığı ismi ise İspanya'da buldu..

11Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdiği iddia edildi..

12Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

23 yaşındaki sol bek, bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken; 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi..

13Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

F.Bahçe, 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak..

14Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

Genç oyuncu sol bek bölgesinin yanı sıra, sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro....

15Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

13 Mayıs 1998'de İspanya'nın Barcelona şehrinde dünyaya gelen Adria Giner Pedrosa, futbola Escola de Futbol Gava'da başladı. Ardından Espanyol altyapısına transfer olan Pedrosa, bu kulüpte 109 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol 13 asistlik performans ortaya koydu..

16Marceloyu veto etti ilk transfer raporunu verdi İşte İsmail Kartalın istediği ateş gibi sol bek

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor

Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor

Marcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek

Marcelo'yu veto etti ilk transfer raporunu verdi! İşte İsmail Kartal'ın istediği ateş gibi sol bek

Yılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'

Yılın sürprizi! Sergen Yalçın bombası! 'Hocaya sordum Galatasaray'la...'

Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'

Fenerbahçe'de deprem! Canlı yayında açıkladı 'Bu 5 yıldızı gönderiyorum'