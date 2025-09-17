Manisa'nın bir ilçesine lise yapılıyor: Müjde geldi

2

Gençlerin daha nitelikli eğitim alması için çalıştıklarını kaydeden Baybatur, "Bu proje ile Manisa’mıza sadece bir bina değil, yarınlarımızı inşa edecek bir eğitim yuvası kazandırıyoruz. Yunusemre ilçemize kazandıracağımız 32 sınıflı Manisa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha nitelikli eğitim almasına imkan sağlayacak. Okulumuzun İhalesi 13 Ekim 2025’te yapılacak ve 600 gün gibi kısa bir süre içerisinde inşaatı tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bu okul, modern atölyeleri ve sınıflarıyla mesleki ve teknik eğitimin parlayan yıldızı olacak." dedi.