Manisa'nın bir ilçesine lise yapılıyor: Müjde geldi
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Yunusemre ilçesine 32 sınıflı yeni Mesleki ve Teknik Lise yapılacağını bildirdi.
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi ihalesinin 13 Ekim’de yapılacağını ve 600 gün içinde tamamlanarak eğitim öğretime başlayacağını söyledi.
Gençlerin daha nitelikli eğitim alması için çalıştıklarını kaydeden Baybatur, "Bu proje ile Manisa’mıza sadece bir bina değil, yarınlarımızı inşa edecek bir eğitim yuvası kazandırıyoruz. Yunusemre ilçemize kazandıracağımız 32 sınıflı Manisa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Lisesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha nitelikli eğitim almasına imkan sağlayacak. Okulumuzun İhalesi 13 Ekim 2025’te yapılacak ve 600 gün gibi kısa bir süre içerisinde inşaatı tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bu okul, modern atölyeleri ve sınıflarıyla mesleki ve teknik eğitimin parlayan yıldızı olacak." dedi.
"AK Parti olarak eğitime verdikleri önemi de vurgulayan Baybatur, şunları kaydetti: "AK Parti olarak eğitimi en öncelikli yatırım alanımız olarak görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa’mızda da modern, donanımlı, çağın ihtiyaçlarına uygun okullar inşa ediyoruz. Bu yeni okul hem öğrencilerimizin ufkunu genişletecek hem de Manisa’mızın üretim ve hizmet sektörlerine kalifiye insan kaynağı sağlayacaktır. Manisa’mızın eğitim standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu müjde Manisa’mızın geleceğine güven, gençlerimize umut verecek."