Manisalı kadınlar için yapıldı! İlk kez görüldü





Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sadece kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen "Sporla Güçlü Kadınlar" projesinin, Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen açık hava etkinliğiyle başladığını açıkladı. Projenin başlangıcında konuşan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:"Kadınlarımıza yönelik hazırladığımız 'Sporla Güçlü Kadınlar' projemize, açık havada çok güzel bir başlangıç yaptık. Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde, sadece kadınlara özel olarak başlattığımız bu açık hava spor etkinlikleriyle projemize resmen start verdik. Kadınlarımızın sporla daha fazla iç içe olmalarını; hem fiziksel hem de ruhsal anlamda daha güçlü bireyler haline gelmelerini hedefliyoruz. Bu projeyi uzun süredir titizlikle hazırlıyorduk. Bugün burada, doğayla iç içe, güneşin enerjisini hissettiğimiz bu ortamda kadınlarımıza özel bir alan oluşturduk. Bu alanda profesyonel eğitmenler eşliğinde haftalık düzenli spor çalışmaları yapılacak. Amacımız çok net: Kadınlarımızın kendilerini rahat ve özgür hissedebilecekleri bir ortamda spor yapmalarını sağlamak. Bunun yanı sıra spor sayesinde sosyalleşmelerine, stres atmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Manisa Valiliğimize, il ve ilçe gençlik ve spor müdürlüklerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Kadınlarımız sporla güçlendikçe, ailelerimiz ve toplumumuz da o denli sağlam temeller üzerine oturacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızı bu güzel ortama davet ediyor, birlikte spor yapmaya ve birlikte güçlenmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."