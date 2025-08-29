Manisa'da üzüm mesaisi! Tarlalar UTV’lerle korunuyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.08.2025 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Salihli Ovası’nda üzüm hasadı sürerken jandarma ekipleri de hırsızlara karşı sahaya indi. Jandarma bölgenin en önemli ihracat ürün olan üzüm hırsızlarına karşı UTV’li devriye görevi yaptı.

On iki ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda sahaya inen jandarma ekipleri, bölgenin en önemli ihracat ürün olan üzüm hırsızlarına yönelik UTV’li çalışma gerçekleştirdi.

Dünyanın en kaliteli Sultani Çekirdeksiz Üzümlerinin yetiştiği Salihli Ovası’nda hasat sezonu hareketliliği sürerken, sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca üzüm hırsızlarına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Salihli İlçe Jandarma Komutanlığınca bölgenin en önemli ihracat ürün olan Sultani Çekirdeksiz Üzümlerin yetiştirildiği Salihli Ovası’nda üzüm hırsızlıklarının önlenmesine yönelik UTV’li devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

UTV’li devriye esnasında Salihli jandarma ekipleri, çiftçileri üzüm hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.