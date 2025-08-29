Manisa'da üzüm mesaisi! Tarlalar UTV’lerle korunuyor!
Kaynak : İHA
Salihli Ovası’nda üzüm hasadı sürerken jandarma ekipleri de hırsızlara karşı sahaya indi. Jandarma bölgenin en önemli ihracat ürün olan üzüm hırsızlarına karşı UTV’li devriye görevi yaptı.
Dünyanın en kaliteli Sultani Çekirdeksiz Üzümlerinin yetiştiği Salihli Ovası’nda hasat sezonu hareketliliği sürerken, sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca üzüm hırsızlarına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
