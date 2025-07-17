Manisa'da mahalle muhtarı duruma el koydu: 70 dönüme dev bir tesis kurdu!

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Ülke hayvancılık üretimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Muhtar Yıldırım, "Hayvan besi çiftliğini inşaat aşamasına başladık. Allah'ın izniyle bölge ekonomisine, Türkiye ekonomisine önemli bir faktörde katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bu hayvancılığa verdiği teşviklerden yararlanmak amacıyla böyle bir yola çıktık. Bunun için burada aşağı yukarı bir 300-400 başlık erkek dana, yani kesimlik yapmak istiyoruz. Bunun için tüm yetkililere, devlet büyüklerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu arazideki tesisimizi 70 dönüm arazi üzerine kurulu olup 300-400 kesimlik hayvan üzerine kuruluyor. Bu inşaat aşaması başlayalı aşağı yukarı 2 ay oldu. 6 ay zarfı içerisinde bu tesisin tam kapasiteli olarak her şeyiyle bitecek ve faaliyete geçecektir. Öncelikle yurt dışından hayvan yerine kendi üreticimizi, kendi çiftçimizi, kendi hayvancımızı desteklemek amacıyla ben bu yola çıktım." dedi.