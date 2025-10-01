Manisa'da çiftçiyi şaşkına çeviren görüntü! Meyve ağacı sonbaharda çiçek açtı

3

Çiftçi Hüseyin Karcı, "Mahallemizin Aktaş denilen bölgesinde üzüm bağım var. Bağımın kıyısına geçtiğimiz yıllarda armut diktim, bir yıldır ürün almaktayız. Bugün bağıma çalışmaya gittim, bir de baktım ki armut ağacı tekrar çiçek açmış. Hayretler içinde kaldım. Hava sıcaklıkları da düşmeye başladı, inşallah ikinci ürünü verir" dedi.