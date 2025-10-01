Manisa'da çiftçiyi şaşkına çeviren görüntü! Meyve ağacı sonbaharda çiçek açtı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan ilginç bir doğa olayı hem üreticileri şaşırttı hem de umutlandırdı. Normal şartlarda yılda bir kez çiçek açan armut ağaçlarından biri, bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Üreticiler, mevsim şartlarının değişmesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ortaya çıkan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ağacın yeniden çiçeklenmesi çiftçilere bereketli bir sezon umudu da verdi.
Çiftçi Hüseyin Karcı, "Mahallemizin Aktaş denilen bölgesinde üzüm bağım var. Bağımın kıyısına geçtiğimiz yıllarda armut diktim, bir yıldır ürün almaktayız. Bugün bağıma çalışmaya gittim, bir de baktım ki armut ağacı tekrar çiçek açmış. Hayretler içinde kaldım. Hava sıcaklıkları da düşmeye başladı, inşallah ikinci ürünü verir" dedi.