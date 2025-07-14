Manisa'da büyük yangından kaldı: 80 yıl geçti 100 kişiye yuva oldu

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Demirci Atölye Halıcılığı Geliştirme Derneği Üyesi Kazım Aysan, "Tarihi çok eskilere dayanan bu köyümüz Demirci'de kiraz üretimiyle meşhur bir köyümüz. Bu köyün özelliklerinden bir tanesi de yaklaşık 250 yıl önce yerleşen Erzurum'dan gelen yerlilerin yaptığı yapılarla bu köyde yerleşim çoğalmış. Bu tamamen toprak ve ahşaptan yapılı yapılar yazın serin, kışın sıcak olması sebebiyle özellik arz ediyor. Tamamen bu yapım tarzı Erzurum'dan esinlenilerek yapılmış Karataş bölgesinin ahşaplarıyla birleştirilerek oluşturulmuştur. 1956 yılında yangından kurtulan köydeki tek yerleşim yeri bu ahşap yapıdır. Burada 100'ün üzerinde, küçük bir köyden daha fazla nüfus yaşamaktadır. Buradaki insanlar birbirleriyle komşu konumundan bir aile durumuna geçmiş durumdalardır. Herkes birbirinin balkonundan diğerine geçebilir. Bir evde hüzün varsa diğerinde sevinç olmaz. Herkes onun üzüntüsüyle bu üzüntüyü yaşar. Burası Demirci'nin kendini koruyabilen ender köylerinden bir tanesidir. Bu köyümüzde maalesef merkeze olan yoğun bir göç var" ifadelerini kullandı.