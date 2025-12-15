Manisa'da budama maliyetleri artınca üreticiler bağa indi!

1

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından budama yevmiyesinin 1.500 lira olarak açıklanmasının ardından, birçok budama ekibinin bu ücret üzerinden çalışmaya başlaması üzüm üreticilerini farklı çözümler aramaya yöneltti. Yüksek maliyetlerle karşılaşmak istemeyen üreticiler, makas ve testerelerini alarak bağlarda eşleri ve yakınlarıyla birlikte budama yapmaya başladı.