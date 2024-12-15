Mandalina muzu geçti! Fiyatlar neden yükseliyor?

‘FİYAT DÜŞÜNCE YANSITILMIYOR’

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, özellikle mandalinada azalan üretimin yansımalarının görüldüğünü söyledi. Bir süre önce bahçede 25 liraya kadar çıkan fiyatın şu anda 15 liraya düştüğünü belirten Doğan, “Aslında bunun tüketiciye yansıyarak fiyatın bir miktar düşmesi lazım ama her zaman olduğu gibi üretici de tüketici de kaybediyor. Ürünü geçen yıl almayan tüccar, bu yıl yokluğundan faydalanan oluyor. Fiyattaki gevşeme yansımıyor ama yükseliş hemen daha yüksek fiyat olarak dönüyor” diye konuştu. Dalda 15 liraya satılan mandalina üzerinden bir maliyet hesabı da yapan Doğan, “Kesim, taşıma ve paketlemeyle üzerine 13 lira daha ekleniyor. Şehre ulaşımıyla satış fiyatının hak ettiği bandın 40-45 lira seviyesi olması gerekiyor” dedi.