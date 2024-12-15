Mandalina muzu geçti! Fiyatlar neden yükseliyor?

SICAK HAVANIN 3 ZARARI!
Bahar ve yaz aylarında çiçek açma döneminde ani ve çok sıcak hava koşullarıyla karşı karşıya kalan portakal, mandalina ve limonda bu nedenle 3 büyük zarar meydana geldi. Sıcak hava bahçelerde çiçekli dalları adeta kavurdu, verim pek çok alanda yüzde 50-60 kayba uğradı. Sıcak havalar bahçelerde zararlı popülasyonlarını artırdı. Akdeniz meyve sineği Mersin’den Aydın’a, Adana’dan Antalya’ya pek çok ağaca zarar verdi. Aynı zamanda sonbahar ve kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle soğuk havalarda tercih edilen portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi ürünlere olan talep azaldı, tüccar alım yapmadı, ürünlerin çoğu dalda bırakıldı.