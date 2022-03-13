Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'

İSKENDER GÜNEN

Sorunlarla dolu bir ilk yarı geçirse de Trabzonspor'un görünen ligde diğer takımlardan farklı bir yapısı var. Trabzonspor bu sezon ilk kez kendi sahasında iki gol yedi. Uğurcan ve Ahmetcan'la gol pozisyonunun önlendiği iki pozisyon daha var. Fakat bir başka gerçek var ki; koşullar ne olursa olsun geriye düştüğünüz anda bile bir büyük takımın gösterdiği bir yapı da mevcut. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra gösterilen direnç ve bir anda 2-1'i yakalayan takıma saygı duyulmalı. Böylesi bir direnç kolay değildir.