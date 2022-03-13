Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşecek ikinci takımın sinyalini verdi! 'Şapkadan tavşan çıkarması lazım'
Dün akşam Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 yenmesini bilen ve eken şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor alkış toplarken, futbol yorumcularının Göztepe'yi Malatyaspor'dan sonra ligden düşmeye en yakın aday olarak görmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Djaniny'nin golleriyle 4-2 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı Göztepe maçını değerlendirdi. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Trabzonsporlu Nwakaeme ve Uğurcan Çakır'ın gördüğü sarı kartlarla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
ERMAN TOROĞLU
İlk yarı 2-2 bitiyor ama kaçırılan gollere bakarsanız Göztepe'nin en az 3 farklı önde bitirmesi lazım ilk devreyi. Trabzonspor aman aman oynamıyor ama tecrübeli ayakları var ve pozisyona girince işi hallediyorlar. Orta saha iş yapmıyor, arka taraf ise fazla geriye kaçıyor. Bu kadar mesafe olunca Göztepe de çabuk gelip çabuk dönüyor. Abdullah Avcı'nın kulübesi bayağı iyi. Bir de şu var; Avcı kulübeyi de iyi hazırlıyor. Nitekim ikinci yarı başında 3 oyuncu değişikliği takımın şeklini değiştiriyor. Trabzonspor'da bu sezon sakatlıklar çok etkili oldu.
Djaniny diye bir oyuncu var. Her derde deva... Akıllı bıdık Abdülkadir Ömür yine iyi işler yapıyor. Atıyor ve attırıyor. Visca'yı söylemeye gerek yok. Her takıma lazım bir oyuncu. İkinci yarı Trabzonspor kendisi gibi oynamaya başlayınca fişi hemen çekti. Göztepe'nin işi zor gözüküyor. Finallere girerken çok puana ihtiyaçları var. Öyle gözüküyor ki sezon sonu düşecek takımı ikili averaj veya genel averaj belirleyebilir.
Ahmetcan ilk oynadığında 1-2 kez sallandı. Ama Abdullah Avcı ona güvenmiş ki bu çocukta bayağı bir ilerleme var. İyi oynadıkça daha da rahatlıyor ve takıma alışıyor. Sözün özü Trabzonspor merdivenleri tek tek basarak çıkıyor. Her geçen gün şampiyonluğa yaklaşıyor. 3 kere 5 eşittir 15 veya 3 kere 6 eşittir 18. Bu hangi haftaya denk gelecek. Tabii bu Trabzonspor'a ve onu takip eden Konyaspor'a bağlı. Hakem zararsız bir maç yönetti. Göztepe'nin attığı birinci golde bir çarpışma var. Maalesef yayıncı kuruluş 5 görüntü getirdi. Hiçbirinden belli olmuyor. Onun için de ahkâm kesmek zor.
İSKENDER GÜNEN
Sorunlarla dolu bir ilk yarı geçirse de Trabzonspor'un görünen ligde diğer takımlardan farklı bir yapısı var. Trabzonspor bu sezon ilk kez kendi sahasında iki gol yedi. Uğurcan ve Ahmetcan'la gol pozisyonunun önlendiği iki pozisyon daha var. Fakat bir başka gerçek var ki; koşullar ne olursa olsun geriye düştüğünüz anda bile bir büyük takımın gösterdiği bir yapı da mevcut. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra gösterilen direnç ve bir anda 2-1'i yakalayan takıma saygı duyulmalı. Böylesi bir direnç kolay değildir.
Göztepe küme düşme hattında... Kendi gerçeklerine göre mücadele gücü yüksek bir takım olma olgusu içerisinde oynamaya çalışsalar da Trabzonspor, oyuncu kalitesi olarak çok farklı. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Göztepe savunmasının yaptığı büyük bir hata ve ardından gelen Trabzonspor'un 3. golü… Coşkulu bir taraftar topluluğu ve öne geçtiğiniz anda her türlü sorunların yok edildiği bir 45 dakika... Abdülkadir'le gelen 4. gol, hazırlanış ve sonuç anlamında mükemmel bir görüntü.
Ömür'den bu maçta ayrıca söz edilmesi gerekir. Sezon başından beri her zaman belirtmeye çalıştım, Abdülkadir Ömür gerçekten yetenekli bir isim. Topla üçüncü bölgede buluştuğunda üretken yapısı, yetenekleri için ve kendisinin gelişmesi için büyük önem taşır. Bu sezon ilk kez bir maçta bunu gösterdi. Sonuç olarak şampiyonluk yolunda bir maç daha kayıpsız olarak geçildi ama dün bir kez daha görüldü ki; Avcı'nın bugün gelinen noktada büyük bir payı var.
BÜLENT TİMURLENK
Devre arasında 3 değişiklik yapan Abdullah Avcı, bu reaksiyonu ilk kez vermiyor. Ligin ilk yarısında evinde ilk 45 dakikada Galatasaray'dan 2 gol yediğinde de devreyi beklemeden 2 değişiklik yapmıştı. Çünkü Göztepe ilk 45 dakikada Trabzon kalesine 12 kere gelmiş, 6 isabetli şut çekmiş, 2 gol bulmuş ve Uğurcan da 2 net pozisyonu önlemişti.
Üstelik bütün bunlar Bakasetas'ın oturup Berat-Siopis'le başladığı bir maçta oldu. Göztepe yeni hocasıyla gemileri yakıp gelmiş ancak Soner ve Aytaç'lı orta sahanın 90 dakikayı çıkaramayacağı ilk dakikadan belliydi. Trabzonspor'un üzerine kontrolsüz yüklenip kalelerinde 2 gol görürken sezon ortalamalarının üzerinde bir isabetle 2 gol buldular. Trabzonspor ikinci yarıya dün gece İstanbul'u esir alan kar fırtınası gibi başladı.
Dorukhan orta sahayı toparladı. Djaniny ise fırsatçılığını konuşturdu ve gecenin çok çalışan adamı Abdülkadir Ömür rakibin fişini çekti. Trabzonspor, artık nisan ayının hangi haftasında şampiyonluğunu ilan eder, bunu en erkene çekme peşinde. Göztepe'nin işi zor. Savunma zafiyeti çok ve bu kadar kırılgan olan takımın ezeli rakibi Altay'ın 3 maçta 7 puan topladığı ligde yeni hoca Tomas'ın şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor.
Geride kalan haftayı MHK'nin 'ilginç' operasyonuyla geçirdik. Bu ligde 2. sıradaki takıma 15 puan fark atıp hiç derbi kaybetmeyen, İstanbul'da 2 derbi kazanan Trabzonspor'u da polemiklerin içine çekmeye çalışanlar var; ki bu artık ayıptan ötesi! Dün cezalı duruma düşen Uğurcan'a ve Nwakaeme'ye çıkan kartlar ilk 45 dakikada oyunun gerginliği değil hafta içinin elektriğinin sahaya yansımasıydı. Trabzonspor bu polemiklere kulağını tıkayıp yoluna devam etmeli.
LEVENT TÜZEMEN
Trabzonspor-Göztepe maçını izlerken oynanan oyundan büyük keyif aldım. İki taraf da kazanmak için açık oyunu tercih edince her iki kalede ciddi pozisyonlar oluştu. Özellikle ilk 45 dakikada pozisyon üstünlüğü Göztepe'nin elindeydi. Devşirme stoperlerden oluşan Trabzon savunması ciddi pozisyon hataları yaptı. Göztepe iki gol atarken en az net 4 gol fırsatını da kullanamadı.
Visca'nın, Abdülkadir Ömür'e attırdığı goldeki asisti centilmenlik adına alkış aldı. Başka bir oyuncu olsaydı; kendi gol atmayı dener, pas bile vermezdi… Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuların yokluğunda Trabzon, oyunu yönetmekte zorlanıyor. Nwakaeme ve Abdülkadir'in bireysel çabaları takımı ayakta tutuyor.
Abdullah Avcı antrenör takımı yaratmanın başarısını skor olarak geriye düştüğü maçlarda bizlere gösterdi. Avcı'nın Cornelius'u çıkarıp Djaniny'yi koyması Trabzon'un hücum anlayışına derinlik, hız ve çabukluk kazandırdı. Son haftalarda orta alanda oynayan Abdülkadir, Trabzon'un pas kalitesini artırırken hücuma sağladığı destek Trabzon'a 3 puan olarak yansıdı.