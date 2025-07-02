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Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

02.07.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok bölgede meyve ağaçlarına zarar vererek ciddi ürün kayıplarına yol açtı.

1Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

Doğanyol ilçesinde, baraj kenarında yetişen kayısı, dut ve çilek gibi meyveler ise don zararından etkilenmeyerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

2Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

Kayısı üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezi durumunda olan Malatya'da, bu yıl yaşanan don felaketi birçok üreticiyi zor durumda bıraktı.

3Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

Kent genelinde ciddi rekolte kaybı yaşanırken, baraj kenarındaki bölgelerde yetişen meyveler ise büyük ölçekte zarar görmedi.

4Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

Doğanyol ilçesinde üretim yapan çiftçi Şaban Genç, bu yıl özellikle dut ve kayısıda yüksek verim elde ettiklerini söyledi. Dutlardan elde ettikleri pekmezin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırdıklarını belirten Genç, kalan kısmını ise satışa sunduklarını kaydetti.

5Malatya'nın o bölgesinde üretim uçtu: Pekmez'in kilo fiyatı belirlendi

Pekmezin kilogramını 300 TL'den satışa sunduklarını ifade eden Genç, baraj çevresindeki tarım alanlarının bu yıl üreticiler için adeta umut kaynağı haline geldiğini söyledi.