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Makineye kaptırdığı el parmaklarının yerine ayak parmağı dikildi

Gaziantep'te iş kazasında elini makineye kaptırarak üç parmağını kaybeden 16 yaşındaki Halil Kırpaç'a, ayağından alınan parmak dikilerek başparmak yapıldı.

• 16 Nisan 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
1Makineye kaptırdığı el parmaklarının yerine ayak parmağı dikildi

Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlanırken 3 ila 6 ay içerisinde parmaktaki hislerin geri dönmesi ve elin yüzde 70 ile 80 oranında fonksiyon kazanması bekleniyor.

2Makineye kaptırdığı el parmaklarının yerine ayak parmağı dikildi

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Halil Kırpaç, çalıştığı iş yerinde elini makineye kaptırarak ağır bir iş kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kırpaç'ın yapılan muayenesinde, başparmağı da dahil olmak üzere üç parmağının MP eklem seviyesinden ampute olduğu ve replantasyona uygun olmadığı tespit edildi. Doktorların yaptığı değerlendirme sonucu, Kırpaç'a ayağından alınacak bir parmağın eline başparmak olarak dikilmesine karar verildi.

3Operasyonla ayak parmağı eline nakledildi

Operasyonla ayak parmağı eline nakledildi

Kentteki özel bir hastanede El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 4,5 saat sürdü. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası Halil Kırpaç, yeni başparmağına kavuştu. Parmağını hareket ettirmeye başlayan genç hasta, günlük yaşamına daha rahat devam edebileceği için mutlu olduğunu belirtti. 3 ila 6 ay içerisinde hislerin geri dönmesini ve elin yüzde 70 ila 80 oranında fonksiyon kazanmasını beklediklerini açıklayan Op. Dr. Numan Atılgan, gerek duyulması halinde diğer parmağın da ayağından nakledilebileceği ifade etti.

4Ayak parmağını alarak eline başparmak olarak diktik

"Ayak parmağını alarak eline başparmak olarak diktik"

Parmakların ciddi şekilde ezildiğini belirten Op. Dr. Numan Atılgan, ayak parmağını eline başparmak olarak naklettiklerini söyleyerek, "Hastamız 16 yaşında kaza sonrası ilk 3 parmağı MP eklemden ampute şekilde geldi. Parmakları replantasyona uygun değildi. Parmakları ezilmişti. İlk önce ilk tedavisini gerçekleştirdik. Ancak yüzde 80 fonksiyon kaybı vardı. Tedavi seçeneklerini sunduk ve hasta ile ailesinin onayıyla ayak parmağından nakil kararı aldık. Ayağındaki 2. parmağı, elin başparmağına tendon, damar ve sinir onarımı yaparak naklettik. Bu ileri mikro cerrahi gerektiren bir ameliyattı. Bu ameliyatları bölgemizde başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.