Makineye kaptırdığı el parmaklarının yerine ayak parmağı dikildi

Operasyonla ayak parmağı eline nakledildi
Kentteki özel bir hastanede El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 4,5 saat sürdü. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası Halil Kırpaç, yeni başparmağına kavuştu. Parmağını hareket ettirmeye başlayan genç hasta, günlük yaşamına daha rahat devam edebileceği için mutlu olduğunu belirtti. 3 ila 6 ay içerisinde hislerin geri dönmesini ve elin yüzde 70 ila 80 oranında fonksiyon kazanmasını beklediklerini açıklayan Op. Dr. Numan Atılgan, gerek duyulması halinde diğer parmağın da ayağından nakledilebileceği ifade etti.