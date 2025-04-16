Makineye kaptırdığı el parmaklarının yerine ayak parmağı dikildi

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Halil Kırpaç, çalıştığı iş yerinde elini makineye kaptırarak ağır bir iş kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kırpaç'ın yapılan muayenesinde, başparmağı da dahil olmak üzere üç parmağının MP eklem seviyesinden ampute olduğu ve replantasyona uygun olmadığı tespit edildi. Doktorların yaptığı değerlendirme sonucu, Kırpaç'a ayağından alınacak bir parmağın eline başparmak olarak dikilmesine karar verildi.