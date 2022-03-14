Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu...

HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.