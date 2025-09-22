Mağarada 5 kol bulundu! Kastamonu'daki mağaranın sarkıtları altın çıktı: 100 metre derinliği var

3

Yaptığı incelemeyle ilgili bilgiler veren Haberal, "Mağara, bir yolun üstünde yumurta şeklinde tepede, adeta bir tümülüsü andıran dağın tepesinde bulunuyor. Biz o dağın tepesine çıktık ve kayanın içerisindeki boşluğu gördük. Ancak bir kişi sığabilir şekildeki boşluktan mağaraya girdik. Ardından mağara gittikçe genişledi. Genişledikten sonra mağara içerisinde 5 tane ayrılan kol gördük. Odalar şeklinde geniş boşluklar bulunuyor. Buralarda sarkıtlar var, görsellik açısından çok güzel. Mağaranın oluşumunu tamamlanmamış. Şu ana kadar biz 5 tane kol tespit edebildik. Tuza benzer taşlar var. Onu anlayamadım ama kireç olduğu belli oluyor. Duvarlara elimizi sürdüğümüzde kireç şeklinde bembeyaz oluyor. Farklı renkler de var. Şu görsellikler çok güzel. Bir de bazı yerlerde çökmeler var. Kayalar kendiliğinden düşmüş, kopmuş. Bu mağaranın başka bir çıkış yönünün olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dağın bir kitlede bir yerden girişi, bir diğerinden de çıkışı olması lazım. Biz ancak 5 kola kadar gittik. Biz ancak 100 metreye yakın inebildik, aşağıya doğru iniyoruz. Biz dağın tepeden aşağı doğru mağaraya iniyoruz. Muhteşem, belki alttan da bir çıkışı vardır" dedi.