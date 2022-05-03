Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor! Sivas maçından sonra Muslera depremi
Son oynanan Sivasspor maçında kalesine gelen 3 şuta da engel olamayarak performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Torrent tarafından hedef tahtasına konan Muslera'nın kötü formu camiada tartışmalara yol açtı. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'ndan çok daha fazla maaş alan Uruguaylı eldivenin eski günlerini aratması ise ayrılık söylentilerini de beraberinde getiriyor.
Süper Lig'de sezon başından itibaren başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da Sivasspor yenilgisi tepkileri arttırdı.
Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip kötü gidişata devam ediyor.
Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı. 35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent 3-2 kaybedilen Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluş ekranlarına yaptığı açıklamada Muslera’yla ilgili sert ifadeler kullanmıştı.