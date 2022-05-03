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GalatasarayMaaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor! Sivas maçından sonra Muslera depremi
HaberlerGalatasaray Haberleri Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor! Sivas maçından sonra Muslera depremi
• 03 Mayıs 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:

Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor! Sivas maçından sonra Muslera depremi

Son oynanan Sivasspor maçında kalesine gelen 3 şuta da engel olamayarak performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Torrent tarafından hedef tahtasına konan Muslera'nın kötü formu camiada tartışmalara yol açtı. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'ndan çok daha fazla maaş alan Uruguaylı eldivenin eski günlerini aratması ise ayrılık söylentilerini de beraberinde getiriyor.

• 03 Mayıs 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi
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Süper Lig'de sezon başından itibaren başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da Sivasspor yenilgisi tepkileri arttırdı.

2Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip kötü gidişata devam ediyor.

3Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı. 35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.

4Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11 sezonunda 46 gol, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde en kötü performansına imza atıp, rekor kırdı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent 3-2 kaybedilen Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluş ekranlarına yaptığı açıklamada Muslera’yla ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

6Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Katalan teknik adamın Uruguaylı file bekçisi ile ilgili açıklaması kulüp tercümanı tarafından sadece; “Muslera durduramadı” diye tercüme edilmiş ancak Torrent aslında, “Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3’ün de kalecilik yapamadı” ifadelerini kullanmıştı.

7Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Galatasaray’a geldiği günden beri pek çok şampiyonlukta direkt payı olan Muslera’nın kendisiyle aynı dili konuşan Torrent’in bu açıklamalarından sonra nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu.

8Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Fernando Muslera'nın Sivasspor karşısında yediği goller sonrası, Galatasaray'da kaleci tartışmaları yeniden alevlendi.

9Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Sarı-Kırmızılılar'ın bir bölümü, 36 yaşındaki kalecinin artık eski günlerinden çok uzak olduğunu, özellikle sakatlık sonrası toparlanmasının kolay olmayacağını savunuyor.

10Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

Bir diğer grup ise Muslera'nın Galatasaray 'a çok sayıda şampiyonluk kazandırdığını, tecrübesiyle yine fark yaratabileceğini ileri sürüyor. Galatasaray'daki sözleşmesi devam eden tecrübeli eldiven ise bu tartışmaların dışında, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmenin planlarını yapıyor.

11Maaşta Altay, Ersin, Uğurcan yanına yaklaşamıyor Sivas maçından sonra Muslera depremi

 

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