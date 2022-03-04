Luiz Gustavo ve Sosa'nın yeri doluyor! Ali Koç'tan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme
Rusya'nın Ukrayna'yı istilası üzerine Krasnodar'dan ayrılan ve kendisine yeni bir takım bakan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un İsveçli oyuncuya 3 yıllık kontrat teklif etti...
Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Peru ve Şili maçları için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Diego Rossi ile Galatasaray'dan Fernando Muslera Uruguay'ın kadrosunda yer aldı.
Vitor Pereira yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe'de beklenen performans gösterilemeyince göreve sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdiği dönemde sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, 30 yaşındaki Viktor Claesson ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün İsveçli oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
Rusya temsilcisi Krasnodar'da forma giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Viktor Claesson'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından takımda bulunan diğer yabancı futbolcularla birlikte takımdan ayrılmaya karar verdiği vurgulandı. Krasnodar'ın Viktor Claesson'a yaptığı sözleşme teklifinin de oyuncu tarafından reddedildiği kaydedildi.