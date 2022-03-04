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FenerbahçeLuiz Gustavo ve Sosa'nın yeri doluyor! Ali Koç'tan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme
HaberlerFenerbahçe Haberleri Luiz Gustavo ve Sosa'nın yeri doluyor! Ali Koç'tan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme
• 04 Mart 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:

Luiz Gustavo ve Sosa'nın yeri doluyor! Ali Koç'tan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Rusya'nın Ukrayna'yı istilası üzerine Krasnodar'dan ayrılan ve kendisine yeni bir takım bakan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un İsveçli oyuncuya 3 yıllık kontrat teklif etti...

• 04 Mart 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:
1Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme
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Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Peru ve Şili maçları için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Diego Rossi ile Galatasaray'dan Fernando Muslera Uruguay'ın kadrosunda yer aldı.

2Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Vitor Pereira yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe'de beklenen performans gösterilemeyince göreve sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdiği dönemde sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

3Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, 30 yaşındaki Viktor Claesson ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün İsveçli oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

4Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Rusya temsilcisi Krasnodar'da forma giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Viktor Claesson'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından takımda bulunan diğer yabancı futbolcularla birlikte takımdan ayrılmaya karar verdiği vurgulandı. Krasnodar'ın Viktor Claesson'a yaptığı sözleşme teklifinin de oyuncu tarafından reddedildiği kaydedildi.

5Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin bu gelişmeler sonrasında Viktor Claesson ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede maaş ve bonus maddeleri üzerinde bir müzakere yapıldığı vurgulandı. İsveçli sol kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerden süre talep ettiği öğrenildi.

6Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Viktor Claesson, daha önce 56 kez İsveç A Milli Futbol Takımı forması giydi. 30 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri 12 kez havalandırma başarısı gösterdi.

7Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

IFK Varnamo altyapısında profesyonel kariyerine başlayan Viktor Claesson daha sonra Elfsborg'a gitti. Krasnodar, 2016-2017 sezonu devre arasında 2 milyon euro ödeyerek tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı.

8Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Rusya'da devam eden ligde şu ana kadar 20 maçta süre alan Viktor Claesson bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. İsveçli oyuncu takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

9Luiz Gustavo ve Sosanın yeri doluyor Ali Koçtan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

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