Luiz Gustavo ve Sosa'nın yeri doluyor! Ali Koç'tan 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin bu gelişmeler sonrasında Viktor Claesson ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede maaş ve bonus maddeleri üzerinde bir müzakere yapıldığı vurgulandı. İsveçli sol kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerden süre talep ettiği öğrenildi.