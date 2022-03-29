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FutbolLucescu Ukrayna'daki dramı anlattı Putin'e tepki üstüne tepki yağdırdı
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• 29 Mart 2022 - 08:09 • Son Güncelleme:

Lucescu Ukrayna'daki dramı anlattı Putin'e tepki üstüne tepki yağdırdı

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ta da hocalık yapan, son olarak Ukrayna'da Dinamo Kiev takımını çalıştıran Mircea Lucescu'nun savaş anında olan üzücü olayları anlatması futbolseverlerde derin bir yara açtı. İşte Rumen teknik adamım yürek burkan o sözleri...

• 29 Mart 2022 - 08:09 • Son Güncelleme:
1Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı
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Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Ukrayna'daki savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle, Dinamo Kiev'deki görevi gereği bulunduğu ülkeden ayrılmak zorunda kalan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna'daki insanlara iyi dileklerde bulundu.

3Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Kiev'in saldırı altına alındığı ilk saatlerde şehirde bulunan Lucescu, "Gecenin bir yarısı uyandım ve 'Şubat ayında gök mü gürüldüyor?' diye düşündüm. Biraz zaman geçtikten sonra olayın farkına vardım. Bütün şehirde çok büyük bir panik hakimdi." ifadelerini kullandı.

4Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Sözlerine devam eden Rumen teknik adam, "O sabah şehirdeki kimsenin umutlanmak için vakti yoktu. Herkes hayatta kalmak için deliler gibi koşuşturuyordu. Rusya'nın işgali, milyonlarca güler yüzlü insanın hayatları için koşmasına neden oldu ve muhtemelen birçoğu da bunu başaramadı." dedi.

5Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Ukrayna'dan ayrılmak istemediğini söyleyen 76 yaşındaki teknik adam, "Ayrılmak, benim istediğim bir şey değildi. Ancak bir zaman sonra Bükreş'ten daha fazla yardım sağlayabileceğimi fark ettim. Romanya Elçiliği ve Dinamo Kiev yönetiminin ısrarları beni ayrılmaya ikna etti ancak takımdaki oyuncularıma ne olacağını öğrenmeden oradan ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

6Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Bükreş'e gittikten sonra oyuncularının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmaya uğraştığını söyleyen Lucescu, "Ukrayna'dan ayrılmak içime sinmemişti. Yapabileceğimin en iyisini yaptım ve yaklaşık 80 kişiyi Bükreş'e getirdik. Ailelerinin güvenliğini sağlayarak, oyuncularımın da içini ferahlatmış oldum" ifadelerini kullandı.

7Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Sözlerine devam eden teknik adam, "Dinamo Kiev'den Sergiy Sydorchuk'un 4. çocuğu Bükreş'te doğdu ve artık ailenin şehirle bir bağı oluştu." dedi.

8Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Romanya'ya giderken gördüklerinden bahseden Lucescu, "Gidiş yolunda gördüğüm şeyleri unutmam mümkün değil. İnsanlar bir elinde valizi diğer elinde çocuğuyla sınır kapısına koşturuyordu. Gündemi takip etmek istiyorum ancak son zamanlarda haberleri izlemek beni çok yaralıyor." ifadelerini kullandı.

9Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Bazı oyuncularının başlattığı kampanyaya değinen Lucescu, "Sydorchuk, Kryvtsov ve Stepanenko'nun Kiev'e kamyonlarca yardım gönderdiğini duydum ve bu beni çok duygulandırdı. Onların yaptığı şeyle gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

10Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Futbolun savaş ile olan ilişkisini değerlendiren Lucescu, "Biliyorum ki, insanlar savaşla boğuşurken futbol oynanmasına tepki gösterenler var. Ancak herkesin kendine has bir mücadele etme tarzı vardır ve insanların bu konudaki cesaretini kırmamak gerekir diye düşünüyorum." dedi.

11Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Ukrayna Futbol Federasyonu ile görüştüğünü söyleyen Lucescu, "Ukrayna FF ile yaptığım görüşmede Dinamo Kiev ve Shaktar Donetskli oyuncuların Bükreş'te hazırlık yapıp Dünya Kupası elemelerine hazırlanmasını önerdim." ifadelerini kullandı.

12Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Dinamo Kiev takımının akıbeti hakkındaki soruya yanıt veren Lucescu, "Takım şu anda Lviv'e yakın bir bölgede antrenman yapıyor. Tesisteki arkadaşlarımız bana her gün videolar gönderiyor ve ben de onlardan sadece fit kalmalarını ve biraz salonda çalışmalarını istiyorum." dedi.

13Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Ukrayna'daki sezonu tamamlama fikri sorulan deneyimli teknik adam, "Romanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerin ev sahipliğinde böyle bir şey yapma fikri ortaya atıldı evet. Sezonu bitirmeyi gerçekten isterim ancak bu çok mümkün görünmüyor. Birçok takımdan çok fazla oyuncu ayrıldı." ifadelerini kullandı.

14Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

8 yıl önce Shakhtar'dan ayrılan Lucescu, "Oradan ayrıldığımızda geri dönemeyeceğimi asla düşünmemiştim. Orada harika anılarım var ve Shaktar'da hayat gerçekten çok güzeldi." dedi.

15Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Yaptırımlar hakkında konuşan Lucescu, "İşgal lehinde konuşan herkesin ağır yaptırımlara çarptırılmalı ancak bir sporcuya sırf Rus olduğu için ceza vermemelisiniz. Bu kötü dönem bittikten sonra ne yapacağız? Nasıl evlerimize barış içerisinde döneceğiz?" ifadelerini kullandı.

16Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

Son olarak Ukrayna halkına mesaj gönderen tecrübeli teknik adam, "Tek hayalim, Ukrayna'daki insanları tekrar gülümserken görmek." dedi.

17Lucescu Ukraynadaki dramı anlattı Putine tepki üstüne tepki yağdırdı

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