Lucescu Ukrayna'daki dramı anlattı Putin'e tepki üstüne tepki yağdırdı
Ukrayna'dan ayrılmak istemediğini söyleyen 76 yaşındaki teknik adam, "Ayrılmak, benim istediğim bir şey değildi. Ancak bir zaman sonra Bükreş'ten daha fazla yardım sağlayabileceğimi fark ettim. Romanya Elçiliği ve Dinamo Kiev yönetiminin ısrarları beni ayrılmaya ikna etti ancak takımdaki oyuncularıma ne olacağını öğrenmeden oradan ayrılmadım." ifadelerini kullandı.
Bükreş'e gittikten sonra oyuncularının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmaya uğraştığını söyleyen Lucescu, "Ukrayna'dan ayrılmak içime sinmemişti. Yapabileceğimin en iyisini yaptım ve yaklaşık 80 kişiyi Bükreş'e getirdik. Ailelerinin güvenliğini sağlayarak, oyuncularımın da içini ferahlatmış oldum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki sezonu tamamlama fikri sorulan deneyimli teknik adam, "Romanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerin ev sahipliğinde böyle bir şey yapma fikri ortaya atıldı evet. Sezonu bitirmeyi gerçekten isterim ancak bu çok mümkün görünmüyor. Birçok takımdan çok fazla oyuncu ayrıldı." ifadelerini kullandı.