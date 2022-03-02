Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeLöw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı
• 02 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:

Löw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra Löw için Ali Koç'a tavsiyede bulunduğu iddia edilen Mesut Özil için Alman teknik adamın son kararını verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de o sıcak gelişmenin detayları...

• 02 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
1Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı.

2Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Sözlerine Kasımpaşa maçında attığı gole ve galibiyetle ilgili başlayan Attila Szalai "Öncellikle herkese merhaba, son maçı kazanmamız herkesi çok mutlu etti ve önemli bir 3 puandı. Son 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Pazar günü oynayacağımız önemli maç için hazırlanıyoruz. Tabii ki son dakika attığımız golle aldığımız galibiyet bizim için çok değerliydi. Bizim için kritik bir galibiyetti. Atmosferden şu an çok daha iyi, geçmişte aldığımız sonuçlar iyi değildi. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nden elendik. Kafamızı kaldırmamız ve daha iyi olmamız gerekiyordu." açıklamasını yaptı.

3Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Oynadığı pozisyon hakkındaki soruyu yanıtlayan Macar futbolcu "Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için o maçta sol bek oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyimi ortaya koymak istiyorum. Pozisyondan ziyade takımın aldığı sonuç önemli. Geçmiş maçlara bakarsak mükemmel performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Bunu da elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

4

Transfer haberiyle ilgili konuşan Szalai "Ben böyle şeyleri düşünmüyorum. Böyle şeylere odaklı birisi değilim, bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Her gün sıkı bir şekilde çalışıyorum, kendimi geliştirebilmek için, zaten en önemlisi bu..." dedi.

5Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Genç futbolcu Arda Güler'den de övgüyle bahseden Szalai "Herkes gayet iyi biliyor Arda mükemmel bir futbolcu, topla müthiş yeteneği var. İyi bir karakteri olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli futbolla ilgili sorular soruyor, fitness ile ilgili, besin konusunda her şeyi soruyor. Gerçekten yüksek potansiyeli var, şu an da iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Arda gibi genç yetenekler üstünden fazla baskı yaratmamak gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi iyi bir karakteri var ve iyi bir futbolcu..." diye konuştu.

6Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Taraftarlara da mesaj gönderen Attila Szalai "Bizler kulüp tarihinin farkında olan insanlarız. Son yıllarda şampiyonluğu elde edemedik ama bu bizim en büyük arzumuz. Bizlerde taraftarın isteğinin farkındayız. Şampiyonluğu kazanmak en büyük isteğimiz. Ben taraftarın desteklerini bekliyorum. Umuyorum onların destekleriyle birlikte iyi bir oyun ve iyi bir sonuç ortaya koyarız." dedi.

7Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Türkçesi hakkında övgü dolu sözlere yanıt veren Szalai "Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak herkes bana yardımcı oluyor. Takımdaki Türk oyuncular, tercümanlar ve çalışanlar bana yardımcı oluyor. Telefonda kullandığım aplikasyon da Türkçe öğrenerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu. Attila Szalai basın toplantısını, Türkçe olarak 'Teşekkürler, iyi günler' diyerek bitirdi.

8Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Fenerbahçe kabus dolu geçen bir sezon daha yaşarken gelecekte aynı sorunları görmek istemiyor. Kanarya'ya mali yönden ciddi yardım yapan başkan Ali Koç ise artık sportif başarı için kararlı adımlar atıyor.

9Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Her hafta istifaya çağırılan başkan Koç, teknik adam tercihleriyle sürekli hata yapmakla eleştiriliyordu. Artık 'marka' bir isme gitmeye karar verdi. Camiada adı tartışılmayacak olan Joachim Löw ile pazarlıklarda ilerleme sağlanmıştı. Bu hafta işin noktalanması isteniyor.

10Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Kanarya önemli yatırım yaparak renklerine bağladığı Mesut Özil'den de beklenilen verimi henüz alamadı. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile de sıkıntılar yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Joachim Löw'ün gelmesi için arabulucu rolü oynuyor.

11Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Sarı lacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut bu görüşlerini Löw'e de aktardı. Başlarında liderlik özellikle güçlü bir teknik adamla zirveye oynayabileceklerini söyledi.

12

Fenerbahçe transferde büyük yıldızları ve gurbetçi oyuncuları ikna etmekte zorluk yaşıyor. Plansızlık ve düzensizlik sebebiyle birçok futbolcu tercihini daha istikrarlı takımları seçerek yapıyor. Joachim Löw'ün gelişiyle birlikte bu durum da tersine dönecek. Löw'ün özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi oyuncular üzerinde büyük etkisi var.

13Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye ne kadar çabuk cevap vereceği transfer dönemini de yakından ilgilendiriyor. Alman hoca, Ali Koç'a "Evet geliyorum" dediğin andan itibaren deneyimli çalıştırıcının isteği doğrultusunda transfer görüşmeleri başlayacak.

14Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Ali Koç geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada "3 hoca adayı ile görüşüyoruz" demişti. Bir ihtimalde İsmail Kartal'ın da kendileriyle devam edebileceğinin sinyalini vermişti. Bu ihtimal Joachim Löw. Alman hocanın, Kartal'dan düzenli rapor aldığı belirtiliyor. (Sabah)

15Löwün gelmesini en çok o istiyordu Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Torrent'in Fatih Terim, Arda Turan ve Morutan sözleri dikkat çekti Galatasaray'ın fizik kapasitesinden bahsetti

    Torrent'in Fatih Terim, Arda Turan ve Morutan sözleri dikkat çekti Galatasaray'ın fizik kapasitesinden bahsetti

    Löw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

    Löw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

    Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor

    Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor

    Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!

    Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!