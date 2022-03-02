Löw'ün gelmesini en çok o istiyordu! Alman teknik adamdan flaş Mesut Özil kararı

Genç futbolcu Arda Güler'den de övgüyle bahseden Szalai "Herkes gayet iyi biliyor Arda mükemmel bir futbolcu, topla müthiş yeteneği var. İyi bir karakteri olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli futbolla ilgili sorular soruyor, fitness ile ilgili, besin konusunda her şeyi soruyor. Gerçekten yüksek potansiyeli var, şu an da iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Arda gibi genç yetenekler üstünden fazla baskı yaratmamak gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi iyi bir karakteri var ve iyi bir futbolcu..." diye konuştu.