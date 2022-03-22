Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçe'nin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu!

"Hem Altay Bayındır'ın hem Kim'in satılacak hali yok çünkü ikisi para ediyor şu an. İkisini de satılsa 30 milyon euroyu bulur Fenerbahçe ama bunun olacağını sanmıyorum." diyen Çelikler, "Bu satışlar dışında Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi maaşı yüksek futbolculardan kurtulmak lazım. Fenerbahçe, 4 transferle gelecek sezon şampiyon olur." ifadelerini kullandı.