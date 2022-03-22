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FenerbahçeLöw istihbaratı olay oldu Fenerbahçe'nin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçe'nin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu!
• 22 Mart 2022 - 13:56 • Son Güncelleme:

Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçe'nin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu!

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'un masaya oturduğu Joachim Löw hakkında çok çarpıcı bir istihbarat verdi. Çelikler ayrıca sarı lacivertli kulüpten gönderilmesi gereken iki yıldız oyuncuyu açıkladı.

• 22 Mart 2022 - 13:56 • Son Güncelleme:
1Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu
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Fenerbahçe'de Joachim Löw bilmecesi çözüme kavuşmak üzere. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında görmek istediği Löw ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

2Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

VOLE'deki "Son Raund" programında konuşan Çelikler, "Bazı Fenerbahçe muhabirleri anlaşmanın sağlandığını söylüyor ama ben de diyorum ki; Löw bekliyor daha. Talep ettiği 30 milyon euroluk transfer bütçesinin garanti olup olmadığını bekliyor." dedi.

3Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Yönetimin Löw'e yanıt olarak, "Bu parayı garanti ederiz ama bizim de elimizi kolumuzu bağlayan Finansal Fair-Play (FFP) var." dediğini aktaran Çelikler, "FFP ile sıkıntı yaşanmazsa Löw'ün olma ihtimali yüksek." diyerek şöyle devam etti:

4Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

FFP mart sonu, nisan başı belli olacak. Ben bu hafta Löw ile ilgili olumlu, olumsuz bir takım duyumlar alınacağını; FFP kararının Fenerbahçe'nin istediği şekilde olması halinde sarı-lacivertlilerin Alman teknik direktörle anlaşacağını düşünüyorum.

5Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Sarı-lacivertlilerin, Löw'ün istediği 30 milyon euroluk transfer bütçesini nereden bulacağına ilişkin Çelikler, "17-18 milyon euroya Kim Min-jae satılabilir ki bence satılacaktır. Attila Szalai'nin artık o kadar para edeceğini zannetmiyorum.

6Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Onun dışında Fenerbahçe'nin elinde 5-6 milyon euro edecek 1-2 futbolcu var. Gerisini reklam anlaşmalarıyla, sponsorluklarla, Ali Koç'un bir takım finansal yatırımlarıyla bulabilir." dedi.

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"Hem Altay Bayındır'ın hem Kim'in satılacak hali yok çünkü ikisi para ediyor şu an. İkisini de satılsa 30 milyon euroyu bulur Fenerbahçe ama bunun olacağını sanmıyorum." diyen Çelikler, "Bu satışlar dışında Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi maaşı yüksek futbolculardan kurtulmak lazım. Fenerbahçe, 4 transferle gelecek sezon şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

8Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Mesut Özil, sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç'un 'rüya gerçek oldu' diyerek transferini duyurduğu Mesut Özil, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremedi. MLS'ten talipleri olan dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

9Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ABD'deki teklifleri yetersiz bulan Mesut Özil'in ayrılması konusunda oyuncuyla hemfikir. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyla yolların ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyor.

10Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Özil'in güncel piyasa değeri 3,7 milyon euro.

11Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçenin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu

 

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