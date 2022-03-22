Löw istihbaratı olay oldu Fenerbahçe'nin kurtulması gereken iki futbolcuyu duyurdu!
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'un masaya oturduğu Joachim Löw hakkında çok çarpıcı bir istihbarat verdi. Çelikler ayrıca sarı lacivertli kulüpten gönderilmesi gereken iki yıldız oyuncuyu açıkladı.
Fenerbahçe'de Joachim Löw bilmecesi çözüme kavuşmak üzere. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında görmek istediği Löw ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
"Hem Altay Bayındır'ın hem Kim'in satılacak hali yok çünkü ikisi para ediyor şu an. İkisini de satılsa 30 milyon euroyu bulur Fenerbahçe ama bunun olacağını sanmıyorum." diyen Çelikler, "Bu satışlar dışında Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi maaşı yüksek futbolculardan kurtulmak lazım. Fenerbahçe, 4 transferle gelecek sezon şampiyon olur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Mesut Özil, sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç'un 'rüya gerçek oldu' diyerek transferini duyurduğu Mesut Özil, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremedi. MLS'ten talipleri olan dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.