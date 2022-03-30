Löw daha gelmeden kriz çıktı! İsmail Kartal'ın radikal kararına 'ben karar vereceğim' karşılığı...

Yerli oyuncu sayının artması ve ligde oyuncu havuzu ile ilgili sıkıntı yaşanması sebebiyle Löw’ün verdiği liste büyük önem taşıyor. Yeni sezonla birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımın aynı zamanda orta ve uzun vadeli sportif hedefleri de olacak. Yeni transfer edilecek isimlerin de bu hedeflere uygun olacağı ifade edildi.