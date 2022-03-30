Löw daha gelmeden kriz çıktı! İsmail Kartal'ın radikal kararına 'ben karar vereceğim' karşılığı...
Gelecek sezon Joachim Löw'le çalışmayı kafasına koyan Ali Koç'a 'Mesut Özil ve Ozan Tufan' raporu geldi. İsmail Kartal'ın 'takımın huzurunu bozuyorlar' deyip kadro dışı bıraktığı iki futbolcu için Löw 'Ben gelince karar vereceğim' yanıtı verildi.
Fenerbahçe’de teknik adam için geri sayım devam ederken, transfer çalışmaları ise şimdiden başladı.
Vitor Pereira’nın gönderilmesi sonrası, uzun süredir devam eden teknik adam görüşmelerinde Joachim Löw ile birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, Alman teknik adam ile transfer konusunda çalışmalar yapılıyor.
Yerli oyuncu sayının artması ve ligde oyuncu havuzu ile ilgili sıkıntı yaşanması sebebiyle Löw’ün verdiği liste büyük önem taşıyor. Yeni sezonla birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımın aynı zamanda orta ve uzun vadeli sportif hedefleri de olacak. Yeni transfer edilecek isimlerin de bu hedeflere uygun olacağı ifade edildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine Fenerbahçe Yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan konusunda kararı Başkan Ali Koç verecek.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve kurmayları gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırırken, kadro planlaması konusunda adımlar atılıyor. Sarı-lacivertli kulüpte iç ve dış transfer hamleleri sürerken, flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...