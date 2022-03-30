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FenerbahçeLöw daha gelmeden kriz çıktı! İsmail Kartal'ın radikal kararına 'ben karar vereceğim' karşılığı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw daha gelmeden kriz çıktı! İsmail Kartal'ın radikal kararına 'ben karar vereceğim' karşılığı...
• 30 Mart 2022 - 07:33 • Son Güncelleme:

Löw daha gelmeden kriz çıktı! İsmail Kartal'ın radikal kararına 'ben karar vereceğim' karşılığı...

Gelecek sezon Joachim Löw'le çalışmayı kafasına koyan Ali Koç'a 'Mesut Özil ve Ozan Tufan' raporu geldi. İsmail Kartal'ın 'takımın huzurunu bozuyorlar' deyip kadro dışı bıraktığı iki futbolcu için Löw 'Ben gelince karar vereceğim' yanıtı verildi.

• 30 Mart 2022 - 07:33 • Son Güncelleme:
1Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...
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Fenerbahçe’de teknik adam için geri sayım devam ederken, transfer çalışmaları ise şimdiden başladı.

2Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Vitor Pereira’nın gönderilmesi sonrası, uzun süredir devam eden teknik adam görüşmelerinde Joachim Löw ile birçok konuda prensip anlaşmasına varıldı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, Alman teknik adam ile transfer konusunda çalışmalar yapılıyor.

3Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Sarı-lacivertlilerin maçlarını ekibi ile analiz eden deneyimli teknik adam, hazırlıklı şekilde göreve gelmek istiyor. Fenerbahçe Yönetimi’nde de tüm planlar Löw’ün üzerine yapılıyor. Hatta yeni sezon için transfer planlaması da başladı.

4Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Alman teknik adamın istediği ve düşündüğü oyuncularla ilgili bir rapor sunduğu öğrenildi. Bu çerçevede yabancı oyuncuların yanı sıra, gurbetçi futbolcuların da listede yer aldığı öğrenildi.

5Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Yerli oyuncu sayının artması ve ligde oyuncu havuzu ile ilgili sıkıntı yaşanması sebebiyle Löw’ün verdiği liste büyük önem taşıyor. Yeni sezonla birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımın aynı zamanda orta ve uzun vadeli sportif hedefleri de olacak. Yeni transfer edilecek isimlerin de bu hedeflere uygun olacağı ifade edildi.

6Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine Fenerbahçe Yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan konusunda kararı Başkan Ali Koç verecek.

7Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Yurt dışında bulunması nedeniyle oyuncularla yüz yüze konuşma imkânı bulamayan Koç’un, Türkiye’ye dönüşü sonrasında hem ikiliyle bir görüşme yapacağı hem de İsmail Kartal ile sorunları konuşacağı öğrenildi.

8Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Mesut, “Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil” derken, Amerika ile ilgili söylentileri yalanlamamıştı.

9Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Fenerbahçe'de Ali Koç ve kurmayları gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırırken, kadro planlaması konusunda adımlar atılıyor. Sarı-lacivertli kulüpte iç ve dış transfer hamleleri sürerken, flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

10Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min Jae, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Güney Koreli savunmacısıyla ilgili son dakika iddiası İtalya basınından geldi.

11Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Pianeta Napoli'nin haberine göre; Napoli, devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Kim Min Jae için sezon sonunda yeniden harekete geçecek. Fenerbahçe'nin devre arasında teklifini reddettiği Serie A devinin, Güney Koreli savunmacı konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

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Eljif Elmas transferinden dolayı iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu belirtilen haberde, devre arasında yapılan transfer teklifinin kiralama yönünde olduğu vurgulandı. Napoli'nin Kim Min Jae'yi transfer ederek, Kostas Manoas'ın boşluğunu doldurma isteğinde olduğunun altı çizildi.

13Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Vitor Pereira döneminde transfer edilen Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertlilerde vazgeçilmez isim haline geldi. 25 yaşındaki stoper bu sezon sarı-lacivertli formayı 36 kez giydi. Kim Min Jae rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

14Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilen Kim Min Jae'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Güney Koreli savunmacının güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

15Löw daha gelmeden kriz çıktı İsmail Kartalın radikal kararına ben karar vereceğim karşılığı...

 

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