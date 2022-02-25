Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti
Gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracağı iddia edilen Alman teknik adam Löw'ün şimdiden kadro yapılanmasına gittiği, tecrübeli çalıştırıcının 2 futbolcuyu gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin, Çin Ligi'nden Frank Acheampong'u gündemine aldığı belirtildi.
Ardından Tayland Ligi takımlarından Buriram United'a transfer olan Acheampong, 2013 Ocak ayında Anderlecht'e imza attı. Belçika ekibinde 4 sene top koşturan yıldız isim, 2017'de Çin takımlarından Tianjin Teda'ya gitti.
SZALAİ'YE TEKLİF VAR
Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai ile ilgi haberler Avrupa basınından eksik olmuyor.
Takvim'in haberine göre; Daha önce Attila Szalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın PSG'nin stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer gerçekleşmezse rotanın Macar stoper Attila Szalai olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini Alman basını duyurdu... Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve uzun süredir Fenerbahçe'yle görüşen Löw'ün mayıs ayında İstanbul'a yerleşeceği de belirtildi.
Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor. Şimdiden İsmail Kartal'la çok iyi çalışıyor ve iyi geçiniyor. Löw, mayıs ayından itibaren İstanbul'a yerleşecek. Çünkü Süper Lig, mayıs sonuna kadar sürecek ve Joachim Löw son gözlemlerini yapacak.