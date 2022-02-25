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FenerbahçeLöw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti
• 25 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:

Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracağı iddia edilen Alman teknik adam Löw'ün şimdiden kadro yapılanmasına gittiği, tecrübeli çalıştırıcının 2 futbolcuyu gözden çıkardığı ortaya çıktı.

• 25 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
1Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti
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Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin, Çin Ligi'nden Frank Acheampong'u gündemine aldığı belirtildi.

2Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

3Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Shenzhen FC ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Ganalı, futbola ülkesinde King Faisal'da başladı.

4Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Ardından Tayland Ligi takımlarından Buriram United'a transfer olan Acheampong, 2013 Ocak ayında Anderlecht'e imza attı. Belçika ekibinde 4 sene top koşturan yıldız isim, 2017'de Çin takımlarından Tianjin Teda'ya gitti.

5Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Geçen yıl nisan ayında şimdiki kulübü Shenzhen FC'ye transfer oldu. Sol ayağını kullanan 1.70 boyundaki Acheampong oldukça seri, driplingi ve çalımı seven bir oyuncu.

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SZALAİ'YE TEKLİF VAR

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai ile ilgi haberler Avrupa basınından eksik olmuyor.

7Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Takvim'in haberine göre; Daha önce Attila Szalai'ye talip olduğu iddia edilen İtalyan devi Milan ile ilgili olarak bir haber daha ortaya çıktı. Milan'ın PSG'nin stoperi Abdou Diallo'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer gerçekleşmezse rotanın Macar stoper Attila Szalai olduğu kaydedildi.

8Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Stoper transferi için 20-25 milyon Euro civarında bir bütçe ayıran İtalyan ekibinin Diallo'yu transfer ihtimalinin çok da kolay olmadığı, 2. seçenek olmasına rağmen Szalai transferinin daha mantıklı olduğu iddia edildi.

9Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Milan'ın Szalai için 20 milyon Euro civarında bir rakam teklif edebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin Kim ya da Szalai'den birini satmayı düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklar iki stoperin aynı anda satışına izin verilmesinin zor olduğunu ifade ediyorlar.

10Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini Alman basını duyurdu... Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve uzun süredir Fenerbahçe'yle görüşen Löw'ün mayıs ayında İstanbul'a yerleşeceği de belirtildi.

11Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Löw'ün yaz aylarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlenebileceği uzun süredir biliniyor. Şimdi ise Löw'ün Kadıköy'ün geleneksel kulübüyle sözleşme imzalayacağı ihtimalini artıran yeni detaylar var.

12Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor. Şimdiden İsmail Kartal'la çok iyi çalışıyor ve iyi geçiniyor. Löw, mayıs ayından itibaren İstanbul'a yerleşecek. Çünkü Süper Lig, mayıs sonuna kadar sürecek ve Joachim Löw son gözlemlerini yapacak.

13Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Alman teknik adam Joachim Löw'ün Fenerbahçe ile imzalaması büyük patlamaya neden olacak ve büyük olasılıkla başarılı bir geleceğin temelleri atılacak. Löw bir futbol kültürü yaratmak amacında."

14Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Sarı-Lacivertliler'in Löw'ü mart ayı içinde açıklaması da bekleniyor. Alman teknik adamın, yeni sezon planlamasını da İsmail Kartal'la birlikte yapacağı, gidecek ve kalacak oyuncuları beraber belirleyecekleri gelen bilgiler arasında...

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Fenerbahçe'nin Jose Sosa, Luiz Gustavo gibi oyuncularla sezon sonunda vedalaşması bekleniyor.

16Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

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