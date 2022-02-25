Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor. Şimdiden İsmail Kartal'la çok iyi çalışıyor ve iyi geçiniyor. Löw, mayıs ayından itibaren İstanbul'a yerleşecek. Çünkü Süper Lig, mayıs sonuna kadar sürecek ve Joachim Löw son gözlemlerini yapacak.