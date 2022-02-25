Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!
Süper Lig'de haftalar önce havlu atan, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun " Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım" açıklamaları dikkat çekti.
Napoli’nin Fenerbahçe ’nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Min Jae Kim’in transferi için de sarı lacivertli yönetime temasa geçti.
Hürriyet'in haberine göre Senegalli stoper Kalidou Koulibaly’yi sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun Min Jae Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli sezon sonunda bir kez daha için İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle masaya oturacak.
Güney Koreli stoper Min Jae Kim ile ilgili son kararı Yeni Teknik Direktör karar verecek. Min Jae Kim bu sezon sarı lacivertli forma ile 23’ü Süper Lig , 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 1’i UEFA Konferans Ligi ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 31 resmi karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu henüz skor olarak takıma katkı veremedi. Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.
Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey, iyi Futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor, ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"
Mesut Özil, bu sezon özellikle ligde 7 gol ve 2 asistle Fenerbahçe ’ye önemli katkı sağlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, 19 Ocak’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçından beri sahalardan uzak kalmıştı.
Mesut Özil, takımının son durumuna da değinerek, “Ligde bizim için önemli olan maç kazanıp öz güvenimizi yükseltmekti. Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım. Kasımpaşa karşısında da kazanırsak, hızla üst sıralara tırmanabiliriz. Galibiyet serisini sürdürmemiz halinde ligi iyi bir noktada bitirebileceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı. (Fanatik)