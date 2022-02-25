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FenerbahçeLig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!
• 25 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:

Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

Süper Lig'de haftalar önce havlu atan, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun " Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım" açıklamaları dikkat çekti.

• 25 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
1Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi
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Napoli’nin Fenerbahçe ’nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Min Jae Kim’in transferi için de sarı lacivertli yönetime temasa geçti.

2Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

İtalyan ekibi tecrübeli futbolcu için sarı lacivertli kulübe devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş, yönetimin bu teklifi geri çevirmesi üzerine teklifi 12 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi yapılan yüzde 50’lik artışa rağmen ikinci teklifi de geri çevirdi.

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Hürriyet'in haberine göre Senegalli stoper Kalidou Koulibaly’yi sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun Min Jae Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli sezon sonunda bir kez daha için İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle masaya oturacak.

4Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan Kim’i bu rakamın bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyor. Napoli’nin ise Güney Koreli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

5Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Güney Koreli stoper Min Jae Kim ile ilgili son kararı Yeni Teknik Direktör karar verecek. Min Jae Kim bu sezon sarı lacivertli forma ile 23’ü Süper Lig , 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 1’i UEFA Konferans Ligi ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 31 resmi karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu henüz skor olarak takıma katkı veremedi. Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.

6Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Min Jae Kim, Türkiye ve İstanbul’a çok kolay uyum sağladığını ifade etti. İstanbul’da zorlandığım bir şeyin kesinlikle olmadığını ifade eden Kim kulübün youtube kanalına şunları söyledi:

7Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

"Yemekler konusunda da çok rahatım. Her şey çok lezzetli. Gelir gelmez her şeye çok çabuk adapte oldum. Diğer oyuncular da hepsi bana çok iyi davranıyor, onlarla çok güzel anlaştık. Takım arkadaşlarımla iyi arkadaş oldu. Türkleri çok seviyorum.

8Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey, iyi Futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor, ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

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Mesut Özil, bu sezon özellikle ligde 7 gol ve 2 asistle Fenerbahçe ’ye önemli katkı sağlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, 19 Ocak’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçından beri sahalardan uzak kalmıştı.

10Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Belindeki ağrılar nedeniyle ufak bir operasyon geçiren Mesut, takımla çalışmalara başlasa da Prag deplasmanına götürülmedi. Durumu merak edilen dünyaca ünlü yıldız, taraftara müjdeyi verdi.

11Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Mesut, “Zor bir süreç geçirdim. Beklenmedik bir bel sakatlığı yaşadım ama sağlık ekibimizin destekleriyle bunun üstesinden geldim. Artık hazırım” diye konuştu.

12Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

33 yaşındaki futbolcu, “Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacağımız maçla birlikte sonunda sahalara dönüyorum. Futbolu çok özlediğimi bilmenizi istiyorum. Bir an önce formamı giyip sahada mücadele etmek için sabırsızım” ifadelerini kullandı.

13Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

Mesut Özil, takımının son durumuna da değinerek, “Ligde bizim için önemli olan maç kazanıp öz güvenimizi yükseltmekti. Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım. Kasımpaşa karşısında da kazanırsak, hızla üst sıralara tırmanabiliriz. Galibiyet serisini sürdürmemiz halinde ligi iyi bir noktada bitirebileceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı. (Fanatik)

14Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu ben geldim dedi

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