Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey, iyi Futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor, ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"