LGS 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye'nin gururu LGS şampiyonları belli oldu! Samsun'da bir ilk yaşandı
Kaynak : İHA
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları büyük bir heyecanla açıklanırken, Türkiye genelinde tam puana ulaşan şampiyonlar belli oldu.
15 Haziran 2025 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şevval Ece Kılınçer, Şehit Önder Pınar Ortaokulu öğrencisi Yiğit Bulut ve Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarı sırrının planlı ve azimli çalışmak olduğunu dile getiren birincilerde Yiğit Bulut, hedefinin uçak mühendisi olmak istediğini ifade etti. İlerde yapacağı projeler ile dışa bağımlılığı azaltmak istediğini aktaran Bulut, en büyük isteğinin ise milli ve yerli ürünler yapmak olduğunu vurguladı.
Elazığ Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ’ın gururu haline gelen Zümra, sınavdan bir gün önce annesiyle yaptığı konuşmayla hem dikkat çekti hem de yürekleri ısıttı. "Anne, içime doğdu. Tam puan alacağım" diyen Zümra’nın bu sözleri gerçek oldu.
Zümra, sınavdan çıktıktan sonra da annesine, "Eminim, tam puan aldım" dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Zümra Keklik, başarısının sırrını "Stresten uzak, eksiklere odaklanarak çalışmak" olarak özetledi.
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 4 öğrenci, hem ailesine hem öğretmenlerine hem Muğla’ya büyük bir gurur yaşattı.
Muğla’dan sınava giren ve tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye çapında önemli bir başarıya imza atan Berat Efe Biçici’nin yanı sıra, Çağan Akdenizli, Ömer Faruk Çolak ve Doruk Macit de üstün başarı göstererek dereceye giren isimler arasında yer aldı.
Başarının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu büyük başarı, azmin, disiplinin ve emeğin en güzel göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen kıymetli ailelerine, özverili öğretmenlerimize ve okul idaremize yürekten teşekkür ediyor, öğrencimizin yolunun daima açık olmasını diliyoruz "ifadesi kullanıldı.
İmam hatipli Zeynep Sude Soylu, elde ettiği bu büyük başarıyla hem ailesinin hem öğretmenlerinin hem de Bitlis halkının gurur kaynağı oldu. Elde ettiği başarısını düzenli ve azimli çalışmaya borçlu olduğunu dile getiren Soylu, hayalindeki mesleğin psikiyatrist olmak olduğunu söyledi.
Elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Sude Soylu, "Açıklanan sınav sonucuna göre 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldum. Bu süreçte çok çalışmak yerine verimli çalışmanın çok faydasını gördüm. Yanlış yaptığımız soruların analizini yaparak tekrar tekrar üzerinden geçtim. Benim için bunlar çok önemli noktalardı ve düzenli olarak kitap okumaya gayret ettim. Sınavda bunun da çok faydasını gördüm. Günlük ortalama 5 saat ders çalıştım. İlk başlarda 200, son dönemde günlük 300 soru çözmeye başladım. Eğer düzenli çalışılırsa başarılamayacak bir başarı yoktur. Çalışırsanız emin olun başarırsınız. Bende düzenli çalışarak başardım. Hayalimde meslek psikiyatrist olmak. Bana destek veren aileme, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve bana kaynak desteği sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.