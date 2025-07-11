LGS 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye'nin gururu LGS şampiyonları belli oldu! Samsun'da bir ilk yaşandı

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Elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Sude Soylu, "Açıklanan sınav sonucuna göre 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldum. Bu süreçte çok çalışmak yerine verimli çalışmanın çok faydasını gördüm. Yanlış yaptığımız soruların analizini yaparak tekrar tekrar üzerinden geçtim. Benim için bunlar çok önemli noktalardı ve düzenli olarak kitap okumaya gayret ettim. Sınavda bunun da çok faydasını gördüm. Günlük ortalama 5 saat ders çalıştım. İlk başlarda 200, son dönemde günlük 300 soru çözmeye başladım. Eğer düzenli çalışılırsa başarılamayacak bir başarı yoktur. Çalışırsanız emin olun başarırsınız. Bende düzenli çalışarak başardım. Hayalimde meslek psikiyatrist olmak. Bana destek veren aileme, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve bana kaynak desteği sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.