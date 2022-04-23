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BeşiktaşLarin'le uğraşamadı Galatasaray'ın yıldızını kaptı! Beşiktaş'tan flaş transfer
HaberlerBeşiktaş Haberleri Larin'le uğraşamadı Galatasaray'ın yıldızını kaptı! Beşiktaş'tan flaş transfer
• 23 Nisan 2022 - 08:58 • Son Güncelleme:

Larin'le uğraşamadı Galatasaray'ın yıldızını kaptı! Beşiktaş'tan flaş transfer

Cyle Larin'le sözleşme yenileyemeyen ve Kanadalı golcünün yüksek maaş talebini geri çeviren Beşiktaş, sezon sonunda Galatasaray'la yollarını ayıracak olan milli futbolcunun işini bitirdi. İşte siyah beyazlı cephede yaşanan flaş gelişme...

• 23 Nisan 2022 - 08:58 • Son Güncelleme:
1Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer
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Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Sabah'ın derlediği habere göre kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

2Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

3Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Bu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında...

4Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.

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6Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş'ta, yeni sezonun kadrosu da şekilleniyor.

7Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam, kalacak ve gidecek isimlerle ilgili raporunu hazırlıyor.

8Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'i kadroda tutmayı düşünmüyor.

9Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

2024'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın, yabancı kuralından dolayı bir kez daha kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

10Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

İki kez Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, devre arası transfer döneminden bu yana 1. Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 27 dakika süre aldı.

11Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

Kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Hasic, 2020 Ocak ayında siyah-beyazlılara 180 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

12Larinle uğraşamadı Galatasarayın yıldızını kaptı Beşiktaştan flaş transfer

 

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