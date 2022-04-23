Larin'le uğraşamadı Galatasaray'ın yıldızını kaptı! Beşiktaş'tan flaş transfer

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Sabah'ın derlediği habere göre kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.