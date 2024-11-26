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GündemLapa lapa yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji bölgeleri ve şehirleri tek tek uyardı
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Lapa lapa yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji bölgeleri ve şehirleri tek tek uyardı

Yoğun kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 26 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°CParçalı bulutlu

HATAY 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA -1°C, 4°CÇok bulutlu

SAMSUN 2°C, 11°CÇok bulutlu

TOKAT -1°C, 1°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) yağmurlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

KARS -6°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı ve kar yağışlı

MALATYA -6°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -3°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt'in yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu