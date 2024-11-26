Lapa lapa yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji bölgeleri ve şehirleri tek tek uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt'in yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu



GAZİANTEP -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu



SİİRT 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ŞANLIURFA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu