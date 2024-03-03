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Gündem Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor! MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı
Haberler Gündem Haberleri Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor! MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı
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Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor! MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

Kar yeniden başlıyor. Birçok il için beyaza bürünecek. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı gün açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi yaratsa da sıcaklıklar aniden düşecek. Kara kış birden çökecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 03 Mart 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 03 Mart 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları birden düşecek. Salı günü Marmara dahil birçok ilde sağanak yağış görülecek. MGM'den 8 kent için ‘risk var’ uyarısı yapıldı. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yeni soğuk hava dalgası kar ve karla karışık yağmur yapacak. İşte İstanbul dahil tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

3 Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

5 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

8 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutlu

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

SİVAS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

15 DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

16 Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

17 8 KENT İÇİN ‘RİSK VAR’ UYARISI

8 KENT İÇİN ‘RİSK VAR’ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, kuvvetli yağmur ve kar yağışına işaret etti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

18 PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Bugün Pazar, İç Anadolu Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı. Batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur, su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var

19 ANADOLUDA YOĞUN KAR

ANADOLU'DA YOĞUN KAR

Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'ya yoğun kar yağışı görünüyor. Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek.

20 İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

21 Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.