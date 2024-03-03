Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor! MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı
Kar yeniden başlıyor. Birçok il için beyaza bürünecek. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı gün açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi yaratsa da sıcaklıklar aniden düşecek. Kara kış birden çökecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 03 Mart 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 03 Mart 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: