Lapa lapa kar yeni soğuk hava dalgasıyla geliyor! MGM son dakika kodu ile duyurdu, iller tek tek açıklandı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu



