Lapa lapa kar yağmayan çok az kent kaldı! Beyaz esaret erken başladı, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek,49 için alarm verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.