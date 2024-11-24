Lapa lapa kar yağmayan çok az kent kaldı! Beyaz esaret erken başladı, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek,49 için alarm verildi
Türkiye lapa lapa kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kimse şehir merkezlerine bu kadar yoğun kar yağışı beklemiyordu. İstanbul dahil birçok il yoğun kar yağışına teslim oldu. Uyarılar art arda geldi. Meteoroloji, AKOM, valilikler peş peşe kar yağışı ile ilgili son durumu paylaştı. Sıcaklıklar düşerken kar yağışının ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. İşte son dakika kar haberleri ve MGM tarafından yapılan yeni uyarılar...
• 24 Kasım 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 09:47 • Son Güncelleme: