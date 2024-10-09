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GündemLapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak! Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak! Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı

Lapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak! Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı

Kar yağışları için merak edilen açıklama CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar müjdesi verdi.

• 09 Ekim 2024 - 19:03 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 19:03 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3İSTANBULA 2 GÜN KAR YAĞIŞI

İSTANBUL'A 2 GÜN KAR YAĞIŞI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede Türkiye genelinde yağışların beklenenden daha az olduğunu, ancak kış aylarının ortalama sıcaklıklarda geçmesi beklendiğini belirtti.

4Lapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı

Özellikle iç Anadolu ve batı bölgelerinde kar yağışının daha yoğun olacağını ifade eden Şen, İstanbul için de Ocak ayı itibarıyla kar yağışı olasılığının bulunduğunu söyledi. Şen, İstanbul’a ortalama 1.02 günlük kar yağışı beklendiğini ancak bu durumun kesin olmadığını vurguladı.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ ile yarın (Perşembe) Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) Aydın'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C, 29°CAz bulutlu ve açık

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Yarın(Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 33°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 31°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 33°CAz bulutlu ve açık