Lapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak! Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı
Kar yağışları için merak edilen açıklama CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar müjdesi verdi.
• 09 Ekim 2024 - 19:03 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 19:03 • Son Güncelleme: