Lapa lapa kar yağışları İstanbul’a 2 gün etkili olacak! Meteoroloji uyardı Orhan Şen açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ ile yarın (Perşembe) Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.



EDİRNE 14°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu