Lapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, birçok ilde Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışının görüleceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki kar yağışı ne kadar daha devam edecek? İşte detaylar...
• 19 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme: