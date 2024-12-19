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GündemLapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı
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Lapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, birçok ilde Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışının görüleceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki kar yağışı ne kadar daha devam edecek? İşte detaylar...

• 19 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, cumartesi gününden itibaren kuvvetli sağanak, kar ve fırtınanın salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°CParçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 16°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°CParçalı bulutlu

SAKARYA 4°C, 18°CParçalı bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağnak yağışlı

MANİSA 5°C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 15°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 7°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -2°C, 7°CParçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°CParçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 10°CParçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 13°CParçalı bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°CParçalı bulutlu

KARS -8°C, 2°CParçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 6°CParçalı bulutlu

VAN -5°C, 5°CParçalı bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 6°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu