Lapa lapa kar yağışları geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR -2°C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



DENİZLİ 4°C, 16°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağnak yağışlı



MANİSA 5°C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu