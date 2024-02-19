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GündemLapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor
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Lapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 19 Şubat 2024 - 20:11 • Son Güncelleme:
• 19 Şubat 2024 - 20:11 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°CParçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°CParçalı bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°CParçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°CParçalı bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

SİNOP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

14Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

15CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah Hatay civarında kuvvetli yağmurvar, öğlen durur. Ülke genelinde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Persembe günü yağış gelecek gelecek

16İLK CEMRE BUGÜN DÜŞTÜ

İLK CEMRE BUGÜN DÜŞTÜ

Baharın gelişine dair bir hikaye vardır. Cemre (Emire,İmre) bugün havaya düştü.

Hikayesi: Arap çadırının en dış çemberinde bulunan develerin sobası söndürülurmüs. 7 gün sonra iç çemberdeki küçükbaş hayvanların sobası söndürülür 15 gün sonra en içeki insan çadırın sobası.

17Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

18ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

19Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

20HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

21Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Van’ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede karla beraber güzel görüntüler de ortaya çıktı. İl genelinde 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Van’da sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacağını duyuran meteoroloji, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi.

22Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.

23Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, ’’Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim. 6 Şubat’ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz. Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz’’ dedi.