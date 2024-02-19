Lapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı