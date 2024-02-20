Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunun, ilk saatlerde Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..



ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu.



KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu.



MALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.



VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı