Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Lapa Lapa kar yağışı etki alanını genişletiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 20 Şubat 2024 - 07:09 • Son Güncelleme:
• 20 Şubat 2024 - 07:09 • Son Güncelleme: