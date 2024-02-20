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GündemLapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor
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Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Lapa Lapa kar yağışı etki alanını genişletiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 20 Şubat 2024 - 07:09 • Son Güncelleme:
• 20 Şubat 2024 - 07:09 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

İZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

MANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Adana, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

HATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

ANKARA °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

ÇANKIRI °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı bulutlu.

KONYA °C, 9°CParçalı bulutlu.

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve ye yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunun, ilk saatlerde Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu.

KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

SİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi..

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

13Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

EGEHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi..

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

14CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah Hatay civarında kuvvetli yağmurvar, öğlen durur. Ülke genelinde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Persembe günü yağış gelecek gelecek

15İLK CEMRE BUGÜN DÜŞTÜ

İLK CEMRE BUGÜN DÜŞTÜ

Baharın gelişine dair bir hikaye vardır. Cemre (Emire,İmre) bugün havaya düştü.

Hikayesi: Arap çadırının en dış çemberinde bulunan develerin sobası söndürülurmüs. 7 gün sonra iç çemberdeki küçükbaş hayvanların sobası söndürülür 15 gün sonra en içeki insan çadırın sobası.

16Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

17ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

18Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

19HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

20Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Van’ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede karla beraber güzel görüntüler de ortaya çıktı. İl genelinde 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Van’da sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacağını duyuran meteoroloji, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi.

21Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.

22Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, ’’Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim. 6 Şubat’ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz. Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz’’ dedi.