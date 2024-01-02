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GündemLapa lapa kar yağacak! Meteoroloji ve uzmanlar İstanbul için uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi
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Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji ve uzmanlar İstanbul için uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak .Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir." dedi.

• 02 Ocak 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar İstanbul için uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

3EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

4AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

7ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

8DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

9GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

10Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar İstanbul için uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girerken İstanbul'da ise şehir merkezine mevsimin ilk karı henüz düşmedi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını yanıtlayan Şen, 10 Ocak tarihini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

11SİSTEM, İSTANBULDA KAR YAPACAK

SİSTEM, İSTANBUL'DA KAR YAPACAK

Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum.

12KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK

KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız.

13ISI ADASI ETKİSİ

ISI ADASI ETKİSİ

İstanbul'da ısı adası etkisi her zaman geçerli. Bu kadar insanın yaşadığı şehirde sıcaklık çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor.

14PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR

PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR

Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem.

15Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar İstanbul için uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre perşembe günü yurdun geniş kesiminde yağışlar etkili olacak.