Lapa lapa kar için saat verildi! İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor
Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir uyarıldı.
• 29 Aralık 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 08:30 • Son Güncelleme: