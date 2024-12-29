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GündemLapa lapa kar için saat verildi! İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar için saat verildi! İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Lapa lapa kar için saat verildi! İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir uyarıldı.

• 29 Aralık 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar için saat verildi İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Ve beklenen kar yağışı yılbaşında önce geliyor. Lapa lapa yağacak. Günlerce yerde kalacak. Yoğun kar yağışı için uyarılar yapılmaya başladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

2Lapa lapa kar için saat verildi İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

6EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri kar karışık yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu

13SARI KODLU UYARI

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

14BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var, en düşük sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor. Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olması tahmin ediliyor.İzmir'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçişlerin olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 7 derece.

15Lapa lapa kar için saat verildi İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

16Lapa lapa kar için saat verildi İstanbul, Ankara ve İzmir özellikle uyarıldı, gece yarısı başlıyor

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.