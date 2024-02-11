Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu