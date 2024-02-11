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GündemLapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor
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Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağacak! İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı.

• 11 Şubat 2024 - 14:09 • Son Güncelleme:
• 11 Şubat 2024 - 14:09 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bugün havanın açık olduğunu, sıcaklığın ise ortalamanın 8-10 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. İstanbul için yağış uyarısı da yapan Şen, yarın öğlen saatlerinde yağmur beklendiğini ifade etti.

2DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bugün Pazar; genelde hava açık, sıcaklık Kuzey Batı'da daha çok olmak üzere ortalamanın 8-10 derece üzerinde. Ege kıyılarında ve Marmara'nın batısında lodos kuvvetli esiyor akşama yavaşlar. Doğu'da çığ riski devam ediyor. Gece Kıyı Ege Trakya ve Batı Akdeniz'e yağmur geliyor.

3YARIN ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT

YARIN ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT

Bugün İstanbul parçalı bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek, kuvvetli değil. İzmir ve Antalya yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 derece.

4Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün 21 il için sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların lodos ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olması istendi. O kentler sırasıyla şu şekilde:

5Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor İstanbul dahil 21 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır

6BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

7HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11MARMARA

MARMARA

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı bulutlu

12EGE

EGE

Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı bulutlu