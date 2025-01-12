Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak! Kırklareli ve Trakya'da başlayacak, Marmara'ya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı
Hazır olun! Resmen donacağız. Hava sıcaklıklar birden düşecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Kar, kuvvetli yağış, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkileyecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte yapılan il il uyarının detayları...
• 12 Ocak 2025 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2025 - 11:15 • Son Güncelleme: