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GündemLapa lapa kar gece yarısı bastıracak! Kırklareli ve Trakya'da başlayacak, Marmara'ya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak! Kırklareli ve Trakya'da başlayacak, Marmara'ya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı

Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak! Kırklareli ve Trakya'da başlayacak, Marmara'ya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı 

Hazır olun! Resmen donacağız. Hava sıcaklıklar birden düşecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Kar, kuvvetli yağış, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkileyecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte yapılan il il uyarının detayları...

• 12 Ocak 2025 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2025 - 11:15 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak Kırklareli ve Trakyada başlayacak, Marmaraya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı

Son dakika kar uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya ilerliyor. Hava sıcaklıkları birden düşecek. Marmara'da gece yarısı lapa lapa kar yağacak Kar dalgası yurdu saracak.

2Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak Kırklareli ve Trakyada başlayacak, Marmaraya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

4SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ,yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ,yer yer çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ,yer yer çok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, -6°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

14RESMEN DONACAĞIZ

RESMEN DONACAĞIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık rapora göre; bu hafta yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Hafta başında Marmara ve Karadeniz'de karla karışık yağmur beklenirken hafta sonuna doğru İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek.

1513 İLDE SARI KODLU ALARM

13 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 ile sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller şöyle:Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova

16MARMARA VE KIYI EGE İÇİN YENİ UYARI

MARMARA VE KIYI EGE İÇİN YENİ UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.