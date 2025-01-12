Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak! Kırklareli ve Trakya'da başlayacak, Marmara'ya yayılacak, İstanbul dahil 13 il için yeni uyarı 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı