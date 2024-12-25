Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor! Yoğun kar yağışı Trakya'dan giriş yapıp dalga dalga yayılacak

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 19°C



Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C



Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 16°C



Çok bulutlu



MERSİN °C, 18°C



Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



