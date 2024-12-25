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GündemLapa lapa kar cuma gününü bekliyor! Yoğun kar yağışı Trakya'dan giriş yapıp dalga dalga yayılacak
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Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor! Yoğun kar yağışı Trakya'dan giriş yapıp dalga dalga yayılacak

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Cuma gününe dikkat! Yoğun kar Trakya'dan yurda giriş yapacak. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

• 25 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme:
• 25 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor Yoğun kar yağışı Trakyadan giriş yapıp dalga dalga yayılacak

Ve beklenen kar yağışı yılbaşında önce geliyor. Lapa lapa yağacak. Günlerce yerde kalacak. Trakya'dan yurda giriş yapacak olan kar yağışı için uyarılar yapılmaya başladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

2Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor Yoğun kar yağışı Trakyadan giriş yapıp dalga dalga yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUGÜN 17 KENTTE TURUNCU VE SARI ALARM

BUGÜN 17 KENTTE TURUNCU VE SARI ALARM

MGM tarafından 17 il için sarı ve turuncu kodlu yarı yapıldı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Antalya, Isparta, Muğla, için turuncu “Adana, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Karaman, Karabük, Osmaniye

6EGE İÇİN SEL UYARISI

EGE İÇİN SEL UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Ege'nin güney kıyıları (Kuşadası'ndan Fethiye'ye kadar), Doğu Akdeniz'in batısı (Silifke dahil) ve Batı Akdeniz'de (Demre'den Alanya'ya kadar) kuvvetli yağış sel, su baskını, yapabilir. Marmara, İç Anadolu’nun güney ve batısı Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu da yağmur.

7Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor Yoğun kar yağışı Trakyadan giriş yapıp dalga dalga yayılacak

Bugün Rüzgar, güney-doğudan İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına hızında, öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli çatı uçmalarına dikkat.

8CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, “Cuma Günü kar İstanbul’un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün, yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Cuma ve hafa sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya’da Kütahya, Balıkesir, Doğu Anadolu’da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu, Ankara’da da kar var. İstanbul bugün yağmurlu 14, hafta sonu yağmurlu 8 C. İzmir Antalya yağmurlu 16, Ankara yağmurlu 11, Pazartesi karla karışık yağmurlu ve kar olabilir 4C.

9BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

18ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.