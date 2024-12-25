Lapa lapa kar cuma gününü bekliyor! Yoğun kar yağışı Trakya'dan giriş yapıp dalga dalga yayılacak
Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Cuma gününe dikkat! Yoğun kar Trakya'dan yurda giriş yapacak. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı.
• 25 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme:
• 25 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme: