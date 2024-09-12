Lapa lapa kar bu yıl erken bastıracak! 'La Nina' kışına hazır olun, tarih verildi, yoğun kar bir anda bastıracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Yaz aylarında sıcaktan kavrulan vatandaşlar, Eylül ile birlikte hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceğini ve yoğun kar yağışının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Kar bu yıl erken bastıracak. Lapa lapa kar yağışı yurdun birçok bölgesini etkisi altına alacak. Bu kış çok çetin geçecek. 'La Nina' geliyor! Kar yağışı için tarih verildi. Lapa lapa kar yağışı için hazır olun! Her yer beyaza bürünecek.
• 12 Eylül 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: