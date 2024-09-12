Lapa lapa kar bu yıl erken bastıracak! 'La Nina' kışına hazır olun, tarih verildi, yoğun kar bir anda bastıracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 31°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı