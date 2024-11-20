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GündemLapa lapa kar batıya ilerliyor! İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar batıya ilerliyor! İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Lapa lapa kar batıya ilerliyor! İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Kar bu kez fena vuracak! Lapa lapa kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere onlarca kent için alarm verildi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Hava sıcaklıkları aniden düşeceği için lapa lapa kar yağışı allan illerde kar günlerce yerde kalacak. İşte meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarı ile ilgili ayrıntılar

• 20 Kasım 2024 - 10:38 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 10:38 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar batıya ilerliyor İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya ilerliyor. Dalga dalga yayılan soğuk hava dalgası kar yağışı da getirecek.

2Lapa lapa kar batıya ilerliyor İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Şen şu ifadeleri kullandı: >br>
Bugün Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, çevreleri hafif yağmurlu. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden Lodos kuvvetli esecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde 4-5 derece artacak.

4LODOS GELİYOR

LODOS GELİYOR

Perşembe günü öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Cuma günü doğuya kayarak Anadoluda'da yağmurlara neden olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükselecek. Lodos etkisini batı ve iç bölgelerde etkili olacak.

55 İL İÇİN SON SAKİKA KAR UYARISI

5 İL İÇİN SON SAKİKA KAR UYARISI

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava gelecek. Rüzgarı kuzey batıya çevirecek. Su baskınları yapabilir. Sıcaklığı 10 derece düşürecek. Hafta sonu İstanbul hariç Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağdıracak.

6PAZAR LAPA LAPA KAR YAĞACAK

PAZAR LAPA LAPA KAR YAĞACAK

Cumartesi sabah saatlerinde Balıkesir, İzmir, İstanbul hattında kuvvetli yağmur var dikkat. Cumartesi öğleden sonra sıcaklığın hızla düşmesiyle cumartesi pazar Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Akdeniz ve Ege bölgesiyle güneydoğu hariç.

730 SENE ÖNCE OLSA İSTANBULLA LAPA LAPA KAR YAĞARDI

30 SENE ÖNCE OLSA İSTANBUL'LA LAPA LAPA KAR YAĞARDI

Cumartesi günü gelecek soğuk ve yağışlı sistem İstanbul'a kar yağışı yapmaz. Bundan 30 sene önce olsaydı yoğun kar yapardı. Küresel ısınma ve İstanbul'un aşırı çarpık kentleşmesi ve "ısı adası" etkisi bu sistemi sadece kuvvetli yağmura dönüştürecek.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 20°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutlu

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı