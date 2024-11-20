Lapa lapa kar batıya ilerliyor! İstanbul özellikle uyarıldı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağışı dalga dalga yayılacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı