Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti! Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye gıda, peynir, baharat, şarküteri, yağ ve bal markaları ifşa edildi. Özellikle bazı gıda ürünlerinin içinde yine tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek, domuz) bulguları pes dedirtti.
• 05 Haziran 2025 - 18:30 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 18:30 • Son Güncelleme: