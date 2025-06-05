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Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti! Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye gıda, peynir, baharat, şarküteri, yağ ve bal markaları ifşa edildi. Özellikle bazı gıda ürünlerinin içinde yine tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek, domuz) bulguları pes dedirtti.

• 05 Haziran 2025 - 18:30 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 18:30 • Son Güncelleme:
1Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

2Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi

Son yapılan testlerde; baharatta yasaklı boya, dana kıyma ve lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri dokusu kullanımı tespit edildi.

3BÖREKTE SAKATAT

BÖREKTE SAKATAT

Kıyma iç harcı ile yapılan böreğin içerisinde kanatlı hayvan eti ve sakatat tespit edildi.

4LAHMACUN, HAMBURGER KÖFTESİ VE ADANA KEBAPTA KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

LAHMACUN, HAMBURGER KÖFTESİ VE ADANA KEBAPTA KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Yine vatandaşların çok sık tükettiği lahmacunun içinde kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Hamburger köftesi, kasap köfte ve Adana kebabın içinden de kanatlı hayvan eti çıktı.

5YİNE EŞEK ETİ SKANDALI

YİNE EŞEK ETİ SKANDALI!

Öte yandan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde açıklana bazı ürünlerde yine eşek etine rastlandı.Dana kıyma, dana döş eti ve lahmacun harcının içinden tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek, domuz) çıktı.

6Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi
7Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi
8Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi
9Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi
10Lahmacundan çıkanlar pes dedirtti Bakanlık bayram öncesi taklit ve tağşiş yapanların listesini güncelledi