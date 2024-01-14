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GündemKuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor
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Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor

Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul ile birlikte onlarca kent için uyarı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Batı'da yağışlar ve don beklenirken Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

• 14 Ocak 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
• 14 Ocak 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor

Kar, fırtına, sağanak yağış geliyor. Bu gece başlıyor. Günlerce devam edecek. Meteoroloji uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni tarih verdi. İşte hava durumu ve son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

2Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°CParçalı bulutlu.

İSTANBUL °C, 8°CParçalı bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutlu.

KOCAELİ °C, 9°CParçalı bulutlu.

5EGE

EGE

Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu.

DENİZLİ °C, 10°CParçalı bulutlu.

İZMİR °C, 10°CParçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu.

MUĞLA °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

ADANA °C, 16°CParçalı bulutlu.

ANTALYA °C, 16°CParçalı bulutlu.

HATAY °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı.

ISPARTA °C, 8°CParçalı bulutlu.

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

ANKARA °C, 3°CParçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı bulutlu.

KAYSERİ °C, 3°CParçalı bulutlu.

KONYA °C, 2°CParçalı bulutlu.

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

BOLU °C, 3°CParçalı bulutlu.

DÜZCE °C, 6°CParçalı bulutlu.

KASTAMONU °C, 4°CParçalı bulutlu.

ZONGULDAK °C, 6°CParçalı bulutlu.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 5°CParçalı bulutlu.

SAMSUN °C, 9°CParçalı bulutlu.

TOKAT °C, 4°CParçalı bulutlu.

TRABZON °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AĞRI °C, -2°CÇok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı.

ERZURUM °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 3°CParçalı bulutlu.

VAN °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı bulutlu.

GAZİANTEP °C, 9°CParçalı bulutlu.

MARDİN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 10°CParçalı bulutlu.

12Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

13Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kente lapa lapa kar yağacak, bu gece başlıyor

Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışlı. Muğla ve Antalya çevresinde yağmur var. Sıcaklıklar Batı'da yükselmeye başlıyor. Bu gece ve yarın sabah Trakya ve Marmara iç bölgelerde sis ulaşımda etkili olur.

14ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Trakya İç Anadolu İç Ege Doğu Anadolu'da bu gece kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana gelir. İstanbul'da sıfırın altına sıcaklık düşer. Asfalt da gizli buzlanma olur gece ve sabah sürücüler dikkat. Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi va

15İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul bugün açık 8C, gece -2C buzlanmaya dikkat. Yarın 12C, çarşamba 15C, salı günü kuvvetli yağmur geliyor. İzmir 10C, Antalya 16C Ankara 3C gece -5C.