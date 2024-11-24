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Kuvvetli kar yağışı 19 ilde kar tatili getirdi

Yurt bazı bölümlerinde etkili olan kuvvetli kar yağışı, kar tatili haberlerini de ardı sıra getirdi. Bazı illerin valilikleri pazartesi günü için kar tatili kararı verildiğini duyurdu.

AA-İHA-DHA
• 24 Kasım 2024 - 18:20 • Son Güncelleme:
AA-İHA-DHA
• 24 Kasım 2024 - 18:20 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli kar yağışı 19 ilde kar tatili getirdi

Saatlerdir etkili olan kar yağışı kar tatili haberlerini de getirdi. Bazı kentlerde olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.

2ADANA

ADANA

Adana’nın yüksek kesimlerindeki Feke Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kentin yüksek rakımlı Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

3TOKAT

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

4KAYSERİ

KAYSERİ

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (Özel eğitim kurumları ve kurslarda dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

5NİĞDE

NİĞDE

Niğde'de kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Niğde Valiliği, yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

6KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

7NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

8YOZGAT

YOZGAT

Yozgat Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın ilimiz genelinde -6 ila -10 derece aralığına düşeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca zaman zaman devam eden rüzgar tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

9GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

10BAYBURT

BAYBURT

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

11ORDU

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” denildi. Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

12KARAMAN

KARAMAN

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Karaman’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25/11/2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

13BOLU

BOLU

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi. Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

14SİVAS

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

15KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkilerken, eğitime de 1 gün ara verildi. Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak, akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri ve Fatih Camisi'nin minaresi zarar gördü. Çatılardan düşen malzemeler ve devrilen ağaçlar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi. Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

16ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

17MALATYA

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.Kent merkezi ve kırsal bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

18GİRESUN

GİRESUN

Giresun’un Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün tatil edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu. Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

19KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

20AKSARAY

AKSARAY

Aksaray’da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.