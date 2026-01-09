Kütahya'da aynı noktada peş peşe kazalar! Ortalık savaş alanına döndü
Kütahya'da yarım saat arayla meydana gelen peş peşe kazalarda otomobiller refüje çarparak takla attı. Olay sonrası korku dolu anların yaşanırken 3 kişi yaralandı. İşte detaylar...
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaştığında araçta kimseyi bulamazken, bir süre sonra otomobilinin yanına dönen sürücü E.Ç., yüzünü yıkamaya gittiğini söyledi. Kazada hafif yaralanan E.Ç., ambulansta ayakta tedavi edildi.
İlk kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta ikinci bir kaza daha meydana geldi. M.E.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Otomobil önüne çıkan ağacı devirerek durabildi. Kazada sürücü M.E.İ. ile yanındaki T.A. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde, sürücü M.E.İ.'nin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.