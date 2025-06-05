Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar yaşadı! Kenti böyle terk ettiler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.