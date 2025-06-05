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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar yaşadı! Kenti böyle terk ettiler

Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.

AA
• 05 Haziran 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Kurban Bayramında İstanbulda olanlar yaşadı Kenti böyle terk ettiler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

2Kurban Bayramında İstanbulda olanlar yaşadı Kenti böyle terk ettiler

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

3Kurban Bayramında İstanbulda olanlar yaşadı Kenti böyle terk ettiler

Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

4Kurban Bayramında İstanbulda olanlar yaşadı Kenti böyle terk ettiler

Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor. Otoyol jandarması, söz konusu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

5Kurban Bayramında İstanbulda olanlar yaşadı Kenti böyle terk ettiler

Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.