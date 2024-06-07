Kurban bayramı yaklaşıyor: 'Kasap dışında başka hiçbir yerde kıyma çektirmeyin'

‘TARIM İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR’

Kasap dışında başta kıyma çekimi olmak üzere kurbanlık etlerin lokantacı, bakkal, büfe, manav, berber ve diğer ilgisi olmayan iş yerlerinde yapılmasının cezaları olduğunu söyleyen Yardımcı, “O gün alınacak 3-5 bin TL için büyük para cezaları da var. Şimdi sen berbersin, ben dükkanımda sandalye koysam, milleti tıraş etsem sen kabul eder misin? Etmezsin. Sen bir büfecisin, ben burada içecek satsam kabul eder misin? Etmezsin. Esnaf ahlakı diye bir şey vardır. Herkes mesleğine saygı duymalı. Lokantacı, pideci dükkanın önüne koyuyor makineyi, kıyma çekiyor. Ya sen pidecisin. Sen kasap dükkanında biz pide yapıp satsak kabul eder misin? Etmezsin. Türkiye'deki bu kanunların işlemesi gerek. Bu yasa olarak çıktı, bilhassa tarım il ve ilçe müdürlüklerimize görev düşüyor" diye konuştu.