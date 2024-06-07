Kurban bayramı yaklaşıyor: 'Kasap dışında başka hiçbir yerde kıyma çektirmeyin'
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık etlerin kıyma çekimi gibi işlenmesini sadece kasapların yapabileceğini belirterek; lokanta, bakkal, market, hatta berber, akaryakıt istasyonu gibi yerlerin bile kıyma çektiğini söyledi. Yardımcı, “Et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt/onay kapsamı dışındaki işletmelere farklı birçok maddeden yazılacak cezalar 73 bin TL'yi aşıyor ve faaliyetten mene kadar gidebiliyor” dedi.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Haziran 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Haziran 2024 - 11:49 • Son Güncelleme: