Kural hatası var mı? 4 hakem de ilk kez aynı görüşte birleşti 'Maç tekrarı...'

Endirekt serbest vuruşta kural hatası var mı?

Lale Orta: Kural hatası. Skandal bir hata bu. Hayatımda ilk defa buradan atılan bir endirekt serbest vuruş gördüm. Futbol oyun kuralları kitabı bunu tanımlıyor zaten. Bunun zaten yeri de belli. Ön çizgiden yaptıracaksınız bunu. Tüm futbolcular, kaleciler dahil kale çizgisine dizilmek zorundalar. Bu temel bir kural. Penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bunun da kural kitabında çizimi var.



Deniz Çoban: Kural hatası. Bu kural, ilk hakem olmak istediğinizde öğretilir. FIFA Hakemi bilmiyor, yardımcılar, dördüncü hakem, VAR, AVAR ve AVAR yardımcısı bilmiyor. 7 hakem bu kuralı bilmiyor. Bunu yorumlayalım önce. Haydi kuralı bilmiyor. Rakip oyuncular 9.15'te durur, burada 5.5 metrede duruyorlar. Hakem bir de 5.5 metreye çizgi çekiyor. Akıl tutulması bu! VAR odasında kural kitabı var. Açsalar anında bulurlardı. 2.5 dakika geçti zaten vuruşa kadar. VAR hakemi uyarsaydı bari.



Bülent Yıldırım: Kural hatası. Anadolu'da bir amatör maçta hakem bunu yapıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Kelimelerle tarif edemiyorum. Üzmek, üzülmek istemiyorum. Alfabenin A'sı, anayasanın ilk maddesi gibi bu kural. Hakem topu oraya koyunca 'Eyvah, buyrun cenaze namazına' dedim. Bu hakemliğin ilk gününde öğretilir. Kendi yaptığın işe saygı duymamaktır. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çok üzülüyorum. Net bir kural hatası. Kitapta tarifi var, aksine uygulama yaptı.