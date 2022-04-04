Kural hatası var mı? 4 hakem de ilk kez aynı görüşte birleşti 'Maç tekrarı...'
Dün akşam Trabzonspor - Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma konusu olan ve özellikle 47.dakika Hüseyin Türkmen'in geri pasında endirek serbest vuruşu ilginç bir yerden kullandıran Zorbay Küçük'ü sert bir şekilde eleştiren eski hakemlerden Ahmet Çakar, Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban derbinin tekrar edilmesi gerektiğini söylediler. İşte tartışma yaratan o pozisyonlar...
Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta yayınlanan hakem analiz programı beIN Trio'da Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi.
Puchacz'ın Batshuayi'ye müdahalesinde penaltı var mıydı?
Lale Orta: Kesinlikle penaltı ve sarı kart. Atak başlangıç fazında da faul var. Bu nedenle VAR karışmadı bence. Penaltı verilmiş olsa atak başlangıç fazına geçilecekti ve penaltı iptal edilecekti.
Deniz Çoban: Net bir penaltı. Öncesinde net bir faul var. İki oyuncu da sarıyı hak ediyor. VAR, penaltı olunca devreye girer. Penaltı var. VAR, sonucu bilinen bir inceleme başlatmalıydı. Herkes bu yüzden bu pozisyonu konuşuyor.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net bir sarı kart, net bir penaltı. Kontrolsüz uçarak geliyor Puchacz. Pozisyonun öncesinde Denswil, Batshuayi'nin yolunu kapatıyor. Batshuayi de omuzdan çekip indiriyor. Bu da kontrolsüz hareket sarı kart. Burada hücum faul olsa bile VAR, hakemi çağıracak, gösterecek. Burada penaltı var. Başında da hücum faul var diyecek. Protokolü ve kuralları bilmeyen bir hakem ile VAR'ı yanyana koyarsanız böyle olur. Tecrübeli bir VAR olsa bu pozisyon tartışılmazdı.
Can'ın Bakasetas'a yaptığı faulde sarı kart doğru mu?
Lale Orta: Bana göre en masum faullerden bir tanesi. Topa uzanan ayaklar. Tamamen yanlış sarı kart. Kartları da çok standart dışıydı maçta.
Deniz Çoban: Hiç kart gerekmez bu pozisyonda. 4 tane atladığı kart var, burada hiç vermemesi gerekiyor ama veriyor. UEFA'da olsa bu maç 36. dakikaya kadar yaptığı hatalarla sezonu kapatırdı.
Bülent Yıldırım: Asla doğru değil. İkisi de boştaki topa kayıyorlar. Bir temas var. Hakem yanıldı. Kartını yanlış zamanda kullandı.
Lale Orta: Siopis'in hareketi faul. Sonradan Denswil'in faulü var. O sarı kart görmeliydi. Topla ilgisiz Batshuayi'ye vuruyor.
Deniz Çoban: Denswil sarı kart görmeliydi.
Bülent Yıldırım: Müsabakanın kontrolünün tamamen kaybolduğu andı bu. Siopis'in hareketi sınırda. Denswil kayarak gelip biçiyor. Denswil sarı görmeliydi.
Puchacz'a faul var mı, kart gerekir mi?
Lale Orta: Denswil ayağını kontrolsüzce savuruyor sonrasındaki pozisyonda. Sarı kart verilebilir.
Deniz Çoban: Denswil'e sonrasındaki faulden ikinci sarı çıkabilir.
Bülent Yıldırım: Sahanın yıldızlarındandı Puchacz, çok iyi oynadı. Çok güzel süslüyor. Harika süslüyor. Zannedersiniz yüzüne dirsek geliyor. Teatral yeteneği çok iyi. Ardından Denswil, Rosier'e faul yapıyor. Kontrolsüz hareketi var, ikinci kez sarı kartı atlıyor.
45+2. DAKİKA
Visca'nın Rıdvan'a müdahalesi var.
Lale Orta: Top geçtikten sonra ayağa basıyor. Sarı kart olmalıydı. Rıdvan'ın canının yandığını da görüyoruz.
Deniz Çoban: Ayağının üzerine, gecikmiş ve kuvvetli bir müdahale var. Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Edin Visca normalde kontrollü bir oyuncudur. Sınırın dışına çıkmış. Tabandaki çivileri Rıdvan'ın ayağına basıyor. Net sarı kart.
Denswil'in Vida'ya müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?
Lale Orta: Vida boynundan çekiliyor. Bu penaltı. Elini koyuyor Denswil, Vida'yı düşürüyor.
Deniz Çoban: Penaltıya daha yakınım. Lüzumsuz bir hamle. Mücadelenin o şekilde yapılmasına gerek yok.
Bülent Yıldırım: İkili mücadele. Futbolun içinde bir mücadele penaltı değil.
Kaleciye pas kararı doğru mu?
Lale Orta: Kaleciye pas kararı doğru. Hüseyin kornere gitmesin diye önlüyor ama kalecisine doğru ayak içiyle veriyor. Bu kaleciye pas.
Deniz Çoban: Kaleciye bilerek pas vermek ihlaldir. Bunu da yorumlamak hakeme bırakılmıştır. Bence bilerek top dışarı çıkmasın ve kaleci alsın diye veriliyor. Uilenberg, yüzde 10 bile tartışılacak durum varsa kaleciye pas olarak değerlendirmeyin diyor. Zorbay Küçük, talimatı düzgün uygulayamadı.
Bülent Yıldırım: Hüseyin, topu dışarı çıkarmamak adına hamle yapıyor. Hüseyin ayak koymasa kaleci koyacak. Burası gri bir alan. Böyle geri pas olmaz. Kasıtta manevi unsur eksikliği var. Ayakla bilerek kaleciye pas yok. Karambolde bir pozisyon.
Endirekt serbest vuruşta kural hatası var mı?
Lale Orta: Kural hatası. Skandal bir hata bu. Hayatımda ilk defa buradan atılan bir endirekt serbest vuruş gördüm. Futbol oyun kuralları kitabı bunu tanımlıyor zaten. Bunun zaten yeri de belli. Ön çizgiden yaptıracaksınız bunu. Tüm futbolcular, kaleciler dahil kale çizgisine dizilmek zorundalar. Bu temel bir kural. Penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bunun da kural kitabında çizimi var.
Deniz Çoban: Kural hatası. Bu kural, ilk hakem olmak istediğinizde öğretilir. FIFA Hakemi bilmiyor, yardımcılar, dördüncü hakem, VAR, AVAR ve AVAR yardımcısı bilmiyor. 7 hakem bu kuralı bilmiyor. Bunu yorumlayalım önce. Haydi kuralı bilmiyor. Rakip oyuncular 9.15'te durur, burada 5.5 metrede duruyorlar. Hakem bir de 5.5 metreye çizgi çekiyor. Akıl tutulması bu! VAR odasında kural kitabı var. Açsalar anında bulurlardı. 2.5 dakika geçti zaten vuruşa kadar. VAR hakemi uyarsaydı bari.
Bülent Yıldırım: Kural hatası. Anadolu'da bir amatör maçta hakem bunu yapıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Kelimelerle tarif edemiyorum. Üzmek, üzülmek istemiyorum. Alfabenin A'sı, anayasanın ilk maddesi gibi bu kural. Hakem topu oraya koyunca 'Eyvah, buyrun cenaze namazına' dedim. Bu hakemliğin ilk gününde öğretilir. Kendi yaptığın işe saygı duymamaktır. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çok üzülüyorum. Net bir kural hatası. Kitapta tarifi var, aksine uygulama yaptı.
Deniz Çoban: Beşiktaş itiraz etmeli. Maçın tekrarını talep etmesi lazım TFF'den. TFF, MHK'den görüş isteyecek. MHK, hakeme soracak. Hakem bir rapor yazacak. MHK görüşünü bildirecek. TFF toplanacak, görüşü istemesine rağmen görüşe göre de, aksine de karar verebilir. Bu kararı TFF oy çokluğuyla verecek. Her kural hatası tekrar gerektirmez. Kural hatası maçın gidişatını etkilemeli, gol olur, olmaz gibi. Benim fikrimi sorarsanız, yüzde yüz gol olur diyemezsiniz. Tekrar kararı verilmesi bana göre hatalı olur. Maçın gidişatını etkiledi diyene de itiraz edemem.
Lale Orta: Ryan Donk olayında MHK'nin görüşü aksine karar vermişti TFF. Sonuçta TFF yetkili. Beşiktaş'ın itiraz edip etmemesi ilk adım. Beşiktaş burada golü atabilirdi. Beşiktaş itiraz ederse bu maç tekrar edilmeli.
Bülent Yıldırım: Sağduyulu kalınmalı. Çarşamba 12'ye kadar başvuru olursa değerlendirilir. MHK'nin inceleme raporu ve TFF yönetiminden geçer bu konu. Beşiktaş itiraz ederse maç masaya taşınır, sıkıntılar başlar. Bu konu bana gelse bu bir kural hatası derim.
Larin'in kırmızı kartı, Siopis'in sarı kartı doğru mu?
Lale Orta: Karar doğru ama bu kırmızı kartın gösterilmesinin birinci aktörü hakemdir. Bu kadar ısrarlı formanın çekilmesine oyunu keskin bir şekilde kesmeliydi.
Deniz Çoban: Yine Trabzon'da, yine aynı yerde, yine basit bir kararda kaç tane kırmızı kart çıktı, 4 tane kırmızı kart çıktı.
Bülent Yıldırım: Bu tip uzun süreli çekmeli hareketler, top oynamak isteyen oyuncuyu çok rahatsız eder. Yumrukla dirsekle cevap verilir genelde. Burada tokat oldu. Hakem düdüğü biraz erken çalsa, Larin duysa bunu yapmaz. Sonrasında ortalık karıştı. Siopis'in kartı da, Larin'in kartı doğru ama bu hakemin deneyim notuna yazılır.
Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi. Çakar, MHK'ye seslenerek "Vasıfsız adamlar. 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor." ifadelerini kullandı.