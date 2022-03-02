Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yerinden takip eden ve Türk futbolcular hakkında bol bol not tutan Stefan Kuntz'un özellikle sarı lacivertli oyuncuya hayran kaldığı ve Alman teknik adamın bol bol not tuttuğu kaydedildi.
Şampiyonluk yarışına erkenden veda edildi, en gerçekçi hedef olan Türkiye Kupası’na havlu atıldı, son olarak da Konferans Ligi’nde Slavia Prag karşısında hüsran yaşandı...
Fenerbahçe şu anda gözünü lig 2.’liğine dikmiş durumda. Sarı-Lacivertliler bunu başarması halinde Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyacak. Kanarya için bu hafta son derece kârlı geçti.
Fenerbahçe bu hafta lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Sonrasında ise 2.’lik yolundaki rakipleri Alanyaspor (d) ve Konyaspor ile oynayacak. Yani Devler Ligi’ne katılmak için bu süreçte ipler Sarı- Lacivertliler’in kendi elinde olacak. Üstelik Kanarya’nın bir avantajı daha var. Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen takımlar peş peşe zorlu maçlara çıkacak.
Fenerbahçe bu kez aynı periyotta iyi bir performans sergileyerek lig 2.’liği yolunda son derece iddialı bir konuma gelebilir. Peş peşe Giresun, Hatay ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulan İsmail Kartal ve öğrencileri, şimdi bu seriyi uzatarak Şampiyonlar Ligi biletini ne kadar çok istediklerini göstermeye kararlı.
Arda Güler, neden Fenerbahçe altyapısının prensi olduğunu kısa sürede gösterdi. Genç oyuncu, bulduğu her şansı çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Arda, hem 11’de oynadığı hem de sonradan oyuna girdiği maçlarda takımının en iyilerinden biri oldu.
Tam anlamıyla yıldız gibi parlayan 17 yaşındaki futbolcu, önemli bir ismin daha dikkatini çekmeyi başardı: Stefan Kuntz...
A Milli Takım ’ın çalıştırıcısı, 24 Mart’ta Portekiz ile oynanacak olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play- Off yarı final maçına çağıracağı isimleri belirlemek için ekibiyle sıkı bir şekilde çalışıyor. Kuntz, önceki akşam yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Kasımpaşa- Fenerbahçe mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda izledi.