Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!

Fenerbahçe bu hafta lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Sonrasında ise 2.’lik yolundaki rakipleri Alanyaspor (d) ve Konyaspor ile oynayacak. Yani Devler Ligi’ne katılmak için bu süreçte ipler Sarı- Lacivertliler’in kendi elinde olacak. Üstelik Kanarya’nın bir avantajı daha var. Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen takımlar peş peşe zorlu maçlara çıkacak.