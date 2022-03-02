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FenerbahçeKuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!
• 02 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:

Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartal'ın prensini görünce büyülendi!

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yerinden takip eden ve Türk futbolcular hakkında bol bol not tutan Stefan Kuntz'un özellikle sarı lacivertli oyuncuya hayran kaldığı ve Alman teknik adamın bol bol not tuttuğu kaydedildi.

• 02 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi
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Şampiyonluk yarışına erkenden veda edildi, en gerçekçi hedef olan Türkiye Kupası’na havlu atıldı, son olarak da Konferans Ligi’nde Slavia Prag karşısında hüsran yaşandı...

2Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Fenerbahçe şu anda gözünü lig 2.’liğine dikmiş durumda. Sarı-Lacivertliler bunu başarması halinde Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyacak. Kanarya için bu hafta son derece kârlı geçti.

3Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı yenerken, Devler Ligi’ni hedefleyen Konya ve Başakşehir yenildi, Adana Demir ise berabere kaldı. 2. sıradaki Konya ile puan farkı 3’e düştü. Sarı-Lacivertliler’in önündeki fikstür zorlu ama aynı zamanda avantajlı da...

4Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Fenerbahçe bu hafta lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Sonrasında ise 2.’lik yolundaki rakipleri Alanyaspor (d) ve Konyaspor ile oynayacak. Yani Devler Ligi’ne katılmak için bu süreçte ipler Sarı- Lacivertliler’in kendi elinde olacak. Üstelik Kanarya’nın bir avantajı daha var. Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen takımlar peş peşe zorlu maçlara çıkacak.

5Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Örneğin Konyaspor bu hafta Galatasaray ile Başakşehir, Beşiktaş’la, Alanya ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sonraki haftalarda da rakipler benzer şekilde zorlu maçlara çıkacak.

6Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Sarı-Lacivertliler, sezonun ilk yarısında Trabzon, Konya ve Alanya’ya peş peşe kaybederek sadece liderlikten olmakla kalmayıp, kısa sürede zirvenin fazlasıyla gerisine düşmüştü.

7Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Fenerbahçe bu kez aynı periyotta iyi bir performans sergileyerek lig 2.’liği yolunda son derece iddialı bir konuma gelebilir. Peş peşe Giresun, Hatay ve Kasımpaşa galibiyetleriyle moral bulan İsmail Kartal ve öğrencileri, şimdi bu seriyi uzatarak Şampiyonlar Ligi biletini ne kadar çok istediklerini göstermeye kararlı.

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9Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Arda Güler, neden Fenerbahçe altyapısının prensi olduğunu kısa sürede gösterdi. Genç oyuncu, bulduğu her şansı çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Arda, hem 11’de oynadığı hem de sonradan oyuna girdiği maçlarda takımının en iyilerinden biri oldu.

10Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Tam anlamıyla yıldız gibi parlayan 17 yaşındaki futbolcu, önemli bir ismin daha dikkatini çekmeyi başardı: Stefan Kuntz...

11Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

A Milli Takım ’ın çalıştırıcısı, 24 Mart’ta Portekiz ile oynanacak olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play- Off yarı final maçına çağıracağı isimleri belirlemek için ekibiyle sıkı bir şekilde çalışıyor. Kuntz, önceki akşam yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Kasımpaşa- Fenerbahçe mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda izledi.

12Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Alman teknik adamın hedefinde Kasımpaşa’nın genç sol beki Eren Elmalı ile Sarı-Lacivertliler’de 11’de başlayan Altay, Serdar Aziz ve İrfan Can vardı. Ancak Arda Güler, Kuntz ve Koçak’ın dikkatini çekmeyi başardı.

13Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Tecrübeli çalıştırıcının Arda’yı çok beğendiği, 17 yaşında olmasına rağmen sahada son derece olgun göründüğü yönünde fikir belirttiği öğrenildi.

14Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

Stefan Kuntz, genç yıldızı önümüzdeki dönemde yakından takip etmeyi sürdürecek. Kuntz, Portekiz maçının kadrosuna almasa bile, Arda’yı mutlaka ilerleyen dönemde değerlendirmeyi planlıyor. (Fanatik)

15Kuntz Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını izledi İsmail Kartalın prensini görünce büyülendi

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