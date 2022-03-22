Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor.