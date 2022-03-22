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Süper LigKulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'
HaberlerSüper Lig Haberleri Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'
• 22 Mart 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'

Pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı çıkışla özellikle Ali Koç'un desteğini alan Burak Elmas'ın "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor." sözleri zirvenin havasını değiştirdi.

• 22 Mart 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:
1Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız
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Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk" diye konuştu.

2Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

"Yayın ihalesini konuştuk" diyen Ahmet Ağaoğlu, "TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu, ayrıca, "Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk" dedi.

3Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu ele alınırken toplantıya Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın çıkışı damga vurdu.

4Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Daha önce "Hakem operasyonu bize sorulmadan yapıldı. Görevine son verilen 13 hakemle en ufak bir ilgimiz yok" sözleri ile yankı yaratan Elmas, pazartesi günü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla gerçekleşen zirvede sert eleştirilerde bulundu.

5Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor.

6Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Hakem operasyonu yapılıyor, bize soran yok? Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in haberi olmadan hazırlanan liste hangi kulüpler tarafından hazırlandı, bize söyleyin biz de bilelim" diye çıkıştı.

7Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Elmas’ın bu sorusuna Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Nur Çebi’den hiçbir yanıt gelmezken Galatasaray Başkanı, yayın ihalesiyle ilgili de “Kulüpler Birliği olarak bizim gücümüzü kimsenin böyle kullanmasına izin vermeyeceğim." dedi.

8Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Burak Elmas, "Hakemlerde olduğu gibi yayın ihalesinde de bizim ağırlığımız gerektiği gibi kullanılamıyor. İhale de bu gidişle istediğimiz sonuca ulaşmayacak. Biz bütün kulüpler adına kendimizi ortaya atıyoruz ama işini götüren götürüyor, kulüpler adına federasyonun üstünde baskı bile oluşturamıyorsunuz. Bu zihniyet devam ederse bizim Kulüpler Birliği’nde yer almamızın manası kalmayacak” yorumunu yaptı.

9Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Burak başkan haklı, biz de Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

10Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bütün kulüplerin tek ortak noktası, ihaleden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek. 28 Mart’ta takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek. TFF kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek" dedi.

11Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

Tavırlarının net olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin yüzde 80’i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Tavrımız belli; fazla para" diye konuştu.

12Kulüpler Birliğinde ortalık yangın yerine döndü Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız

 

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