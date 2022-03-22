Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'
Pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı çıkışla özellikle Ali Koç'un desteğini alan Burak Elmas'ın "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor." sözleri zirvenin havasını değiştirdi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk" diye konuştu.
"Yayın ihalesini konuştuk" diyen Ahmet Ağaoğlu, "TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu, ayrıca, "Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk" dedi.
Daha önce "Hakem operasyonu bize sorulmadan yapıldı. Görevine son verilen 13 hakemle en ufak bir ilgimiz yok" sözleri ile yankı yaratan Elmas, pazartesi günü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla gerçekleşen zirvede sert eleştirilerde bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor.
Burak Elmas, "Hakemlerde olduğu gibi yayın ihalesinde de bizim ağırlığımız gerektiği gibi kullanılamıyor. İhale de bu gidişle istediğimiz sonuca ulaşmayacak. Biz bütün kulüpler adına kendimizi ortaya atıyoruz ama işini götüren götürüyor, kulüpler adına federasyonun üstünde baskı bile oluşturamıyorsunuz. Bu zihniyet devam ederse bizim Kulüpler Birliği’nde yer almamızın manası kalmayacak” yorumunu yaptı.
Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bütün kulüplerin tek ortak noktası, ihaleden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek. 28 Mart’ta takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek. TFF kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek" dedi.