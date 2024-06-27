Kuğu emojili ilaç parası olayında yeni gelişme! Soruşturma derinleşecek
Bolu’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorlarının hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi göndererek kazancın yarısını istedikleri iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)
• 27 Haziran 2024 - 11:27 • Son Güncelleme:
Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)
• 27 Haziran 2024 - 11:27 • Son Güncelleme: